Шольц в очередной раз заявил, что не отправит дальнобойные ракеты Taurus в Украину: Германия приняла четкое решение

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отказал в поставках Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции 13 сентября, пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а что нет. Это решение не изменится", - сказал политик.

Соответствующее заявление главы немецкого правительства прозвучало на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященной среди прочего возможности предоставить Киеву разрешение на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием.

The Guardian отмечает, что Германия неоднократно отказывалась прислать Украине собственные дальнобойные ракеты Taurus.

Читайте также: Сунак спросил нового премьера Стармера, давил ли тот на Шольца относительно предоставления Taurus для Украины