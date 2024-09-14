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Германия (6727) ракеты (3470) Шольц Олаф (850)

Шольц в очередной раз заявил, что не отправит дальнобойные ракеты Taurus в Украину: Германия приняла четкое решение

Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз отказал в поставках Украине ракет Taurus, несмотря на настойчивые просьбы Киева.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции 13 сентября, пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать, а что нет. Это решение не изменится", - сказал политик.

Соответствующее заявление главы немецкого правительства прозвучало на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Белом доме, посвященной среди прочего возможности предоставить Киеву разрешение на удары вглубь РФ дальнобойным западным оружием.

The Guardian отмечает, что Германия неоднократно отказывалась прислать Украине собственные дальнобойные ракеты Taurus.

Читайте также: Сунак спросил нового премьера Стармера, давил ли тот на Шольца относительно предоставления Taurus для Украины
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Топ комментарии
+17
Перш ніж хаяти штольца, запитайте зелену тварь, ДЕ **** НАШІ РАКЕТИ?
В нас немає, вчених, потужностей, металу чи ракетного палива? Мотор Січ робила двигуни до кацапських ракет, а собі не може? Чи може в нас немає пороху?

Точно, в нас немає Пороху...
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14.09.2024 00:17
+10
В мене таке враження, що наші західні партнери були б дуже раді, якби Украіна не чинили опір та програла!
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14.09.2024 00:12
+9
У порівнянні з арабами і африканцями українські біженці, тим паче в основному жінки і діти - Німеччині будуть тільки на користь.
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14.09.2024 00:13
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ну і шмок.
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14.09.2024 00:07 Ответить
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року. В розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна):
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
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14.09.2024 07:22 Ответить
гаубіци щє забери......
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14.09.2024 00:10 Ответить
Гаубиці реальні, а от замість "таурусів" у них муляжі. Ще рік тому я про це писав, і мабуть так воно і є. Хтось свого часу гарненько нарубав "капусти" на тих "таурусах"
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14.09.2024 11:20 Ответить
Ну чекайТЕ нові мільйони біженців, скоти боягузливі
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14.09.2024 00:10 Ответить
У порівнянні з арабами і африканцями українські біженці, тим паче в основному жінки і діти - Німеччині будуть тільки на користь.
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14.09.2024 00:13 Ответить
Не буде вже тут біженців
Всі землі закрились на їх прийняття
Окрім Баварії і Гессена
Абсолютних противників кацапів
Тому кацапи з України туди бояться їхати
Хіба що українці приїдуть
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14.09.2024 02:40 Ответить
Шмонька вкотре підвердила свій куколдизм
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14.09.2024 00:11 Ответить
В мене таке враження, що наші західні партнери були б дуже раді, якби Украіна не чинили опір та програла!
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14.09.2024 00:12 Ответить
це тільки я розумію шо ми не в карти граємо?
програємо, як ви кажете, - не буде України.
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14.09.2024 00:16 Ответить
А краще щоб чинила постійний контрольований опір без "ескалації" - і не виграла і не програла.
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14.09.2024 00:27 Ответить
От на це більше схоже, на жаль.
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14.09.2024 00:42 Ответить
люди швидко закінчаться
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14.09.2024 02:17 Ответить
В мене таке враження
що проросійська влада в Україні
робить все, щоб ми програли
Бо всі ці "домовленості"набивають кишені владі
і повільно вбивають Україну
запитуйте МЗС України
що вони роблять для України
а не для себе
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14.09.2024 02:44 Ответить
Перш ніж хаяти штольца, запитайте зелену тварь, ДЕ **** НАШІ РАКЕТИ?
В нас немає, вчених, потужностей, металу чи ракетного палива? Мотор Січ робила двигуни до кацапських ракет, а собі не може? Чи може в нас немає пороху?

Точно, в нас немає Пороху...
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14.09.2024 00:17 Ответить
Відпрацьовуєте гроші лижучи дупу
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14.09.2024 01:27 Ответить
кому?
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14.09.2024 11:41 Ответить
Навіть у кацапів немає пороху. Принаймні в достатній кількості. Кацапам порох постачають німці, американці і Тайвань. Це не така проста технологія. Для його виготовлення необхідне відповідне обладнання, захищене від атак шахедів, іскандерів та калібрів. Не все так просто в цьому світі.
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14.09.2024 01:42 Ответить
вони його зараз роблять з деревної целюлози.

робити порох їх бавовни, минуле століття.
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14.09.2024 08:10 Ответить
у нас нема желающих работать на заводах - вона вы в нете шаритесь
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14.09.2024 08:00 Ответить
Де ці Рейгани і Тетчер? ... це звісно питання в порожнину.. виродилась західна цивіліцація.. популісти залишились.. яких турбують тільки наступні вибори...
пуйло там волає що якщо нато дозволить бити їх ракетами по раші -то то буде війна з нато..
угум.. Де той лідер , котрий спитає у пуйла-"і що?" -"і ви дійсно хочете в війну з нато?"-і-відповіді ж не було б звісно) але усі сцикуни
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14.09.2024 00:17 Ответить
Запитання не буде у нато: схоже, літаків у них багато, але ракет мало, солдат мало, бронетехніки мало. Уся стратегія авіаційна, але на землі... Ну, ще ядерка є, але вони схоже самі її бояться. Світ дуже увірував у кінець історії, а вона повторилась - це її особливість, як у закону карми: невивчений урок буде повторений у наступному перевтіленні
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14.09.2024 07:14 Ответить
американці з німцями самі найбільші світові покидьки і співучасники рашистського куйла, в його кровожерливому геноциді українського народу ,руйнації і окупації УКРАЇНИ .Україні І ЇЇ НАРОДУ не потрібно більше ніяких ворогів.Для знищення України і вбивства українців ,крім рашистського скаженого ,кровожадного пса ,достатньо і "американо-німецьких партнерів і друзів."
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14.09.2024 00:17 Ответить
Нам треба заявити на трибуні ООН про відновлення ЯЗ.І призвати всі країни до розробки ядерної зброї,якщо хочуть зберегти свій суверенітет.Ніякі договори і ніяке ООН і НАТО не є гарантом безпеки,світ змінився на завжди.
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14.09.2024 00:24 Ответить
хто буде заявляти ?
У нас інституції за кордоном
живуть, як сир в маслі
в Україні - набивають кишені мільярдами
Їх нічого не турбує
Їм хай би довше ця війна була
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14.09.2024 02:47 Ответить
Та заявити можна, а от зробити ту яз ой як важче. І хто її робитиме? Це ж не дрони кліпати на колінцях.
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14.09.2024 07:17 Ответить
а The Guardian там не написав, з чого ті тауруси ми будемо запускати?
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14.09.2024 00:29 Ответить
Якщо Гардіан правду пише, то Шольц через риторику путіна якийсь переляканий і роздратований, судячи з його нервової відповіді:

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. Це рішення не зміниться", - сказав політик. Джерело:

Невже путін таки налякав Шольца погрозами надіслати у Німеччину закохану пару відомих грушників "двоіх із ларца - одінакових с ліца" - Петрова і Баширова, якщо "незмінне рішення" дідусь Джо після доброго відпочинку, раптом змінить?
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14.09.2024 01:15 Ответить
МУДАК!
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14.09.2024 01:33 Ответить
Через рік Шольц втратить владу на виборах, у нього і його партії вже рейтинг у підвалі. Ось тоді, наприкінці 2025 року і дадуть таурус
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14.09.2024 02:20 Ответить
Або взагалі припинять поставки зброї.
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14.09.2024 02:40 Ответить
ви дійсно сподіваєтесь на тих
в кого рейтинг збільшується?
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14.09.2024 02:48 Ответить
CDU дадуть зброю
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14.09.2024 04:08 Ответить
Хто дасть? Ультраправі? Не смішіть.
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14.09.2024 07:18 Ответить
CDU
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14.09.2024 13:21 Ответить
Pussy.
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14.09.2024 02:39 Ответить
Ще у 2008 р. НАТО отримало лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України НІМЕТЧИННИ! Та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Хоч і після відмови генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом обов'язково стане повноправним членом Альянсу. Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю.
Німеччина вона і зараз теж потихеньку гадить Україні. А й ще в угоду кремлю може скоро заспівати про мир- капітуляцію для України.
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14.09.2024 05:21 Ответить
"Говоріт: "Гуй вам!" А глаза прі етом такіє добриє-добриє..." (с)
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14.09.2024 05:29 Ответить
Не відправляє, бо у самого 150-200 штук. А нам їх ой як багато потрібно... Плюс, скоріше за все, бідон тисне. Але якби навіть і дав, то що ми могли б ними зробити? Витратити всі на кримський міст? Ну ОК. Зруйнували б кілька секцій, а далі що? Вплинуло б це суттєво на перебіг подій на фронті? Ні.
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14.09.2024 06:51 Ответить
Ну ковбаса є ковбаса...
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14.09.2024 09:06 Ответить
гандон.
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14.09.2024 09:06 Ответить
Може у них і немає ніяких ракет, або продали на ліво
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14.09.2024 10:06 Ответить
Шольцу СПАСИБО сказать надо за "Леопарды" !!! Если бы не сотня этих танков рашисткие свино-сабаки сидели бы сейчас в Киеве.
А материть надо Байдена, эименно тот маразматик и ЗАПРЕЩАЕТ "Таурасы" .
Германие НЕ самостоятельная страна. Будет делать только то что скажут из Вашингтона.
Так что все притензии к Байдену и Камалке.
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14.09.2024 10:49 Ответить
Стесняюсь подметить, вы отступили от методички, мол еще заСЧиШЧать и светлые горизонты( на таукитайской границе).
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14.09.2024 11:38 Ответить
Шо вы от тех фрицев хотите, они "вчера"тока закончили выплачивать контрибуцие-репарации по Первой и Второй мировым войнам, а все потому , шо упали на кацапскую замануху по разделу мира, мол кацапам Босфор с Дарданеллами и Балканами, фрицам Сев.Африка с пол Европы. Не-эээээ, шукай дурних де iнде, - думають фрiци. ЗЫ... тема для размышлений. Вот мы захотели быть независимыми от цапорылии - отказались от ракет с ядеркой. Шо нужно сделать, чтобы быть независимыми и от Запада? Слышь , ты, детина? Правильно вернуть все в зад.
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14.09.2024 11:36 Ответить
,
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14.09.2024 11:59 Ответить
По морді видно що мудила
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14.09.2024 12:06 Ответить
История циклична. В хорошие времена безхребетеные лидеры, политика умиротворения и третья мировая на за горами. Ничему политики не учаться
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14.09.2024 12:20 Ответить
На нього, як і на його подругу Ангелу, у прутіна є "папочка" з "веселими картінкамі", якою він час від часу стукає Шольца по носі, коли той починає шось патякати проти Кремля.
От і уся розгадка...👀
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14.09.2024 12:28 Ответить
А цей ''гер'' все ''шольцаваляє''
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14.09.2024 12:41 Ответить
 
 