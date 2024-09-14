Шольц вкотре заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну: Німеччина ухвалила чітке рішення
Канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.
Про це Шольц сказав пресконференції 13 вересня, пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. Це рішення не зміниться", - сказав політик.
Відповідна заява глави німецького уряду прозвучала на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена у Білому домі, присвяченої серед іншого можливості надати Києву дозвіл на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю.
The Guardian зазначає, що Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Україні власні далекобійні ракети Taurus.
Топ коментарі
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«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України»
Всі землі закрились на їх прийняття
Окрім Баварії і Гессена
Абсолютних противників кацапів
Тому кацапи з України туди бояться їхати
Хіба що українці приїдуть
програємо, як ви кажете, - не буде України.
що проросійська влада в Україні
робить все, щоб ми програли
Бо всі ці "домовленості"набивають кишені владі
і повільно вбивають Україну
запитуйте МЗС України
що вони роблять для України
а не для себе
В нас немає, вчених, потужностей, металу чи ракетного палива? Мотор Січ робила двигуни до кацапських ракет, а собі не може? Чи може в нас немає пороху?
Точно, в нас немає Пороху...
робити порох їх бавовни, минуле століття.
пуйло там волає що якщо нато дозволить бити їх ракетами по раші -то то буде війна з нато..
угум.. Де той лідер , котрий спитає у пуйла-"і що?" -"і ви дійсно хочете в війну з нато?"-і-відповіді ж не було б звісно) але усі сцикуни
У нас інституції за кордоном
живуть, як сир в маслі
в Україні - набивають кишені мільярдами
Їх нічого не турбує
Їм хай би довше ця війна була
"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. Це рішення не зміниться", - сказав політик. Джерело:
Невже путін таки налякав Шольца погрозами надіслати у Німеччину закохану пару відомих грушників "двоіх із ларца - одінакових с ліца" - Петрова і Баширова, якщо "незмінне рішення" дідусь Джо після доброго відпочинку, раптом змінить?
в кого рейтинг збільшується?
Німеччина вона і зараз теж потихеньку гадить Україні. А й ще в угоду кремлю може скоро заспівати про мир- капітуляцію для України.
А материть надо Байдена, эименно тот маразматик и ЗАПРЕЩАЕТ "Таурасы" .
Германие НЕ самостоятельная страна. Будет делать только то что скажут из Вашингтона.
Так что все притензии к Байдену и Камалке.
От і уся розгадка...👀