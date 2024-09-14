Шольц вкотре заявив, що не відправить далекобійні ракети Taurus в Україну: Німеччина ухвалила чітке рішення

Канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus, попри наполегливі прохання Києва.

Про це Шольц сказав пресконференції 13 вересня, пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Німеччина ухвалила чітке рішення про те, що ми робитимемо, а що ні. Це рішення не зміниться", - сказав політик.

Відповідна заява глави німецького уряду прозвучала на тлі зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера і президента США Джо Байдена у Білому домі, присвяченої серед іншого можливості надати Києву дозвіл на удари вглиб РФ далекобійною західною зброєю.

The Guardian зазначає, що Німеччина неодноразово відмовлялася надіслати Україні власні далекобійні ракети Taurus.

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