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Харьковщина (5576) наступление (197)

В подразделениях 79-го полка 18 мотострелковой дивизии РФ есть случаи дезертирства, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Дезертирство в рядах врага

Как отмечается, в подразделениях 79 отдельного мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии отмечаются случаи дезертирства.

В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия. В подразделениях 79 отдельного мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии продолжаются случаи дезертирства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОТГ "Харьков" об обстановке на севере Харьковщины: Оккупанты давят, но успеха не имеют. Есть случаи отказа врага от выполнения задач

Обстановка на направлении

Неподалеку Лукьянцев противник осуществляет мероприятия подготовки к штурмовым действиям, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения.

В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь.

В районе населенного пункта Тихое в результате успешных действий Сил обороны Украины уничтожена одна позиция врага.

"За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Осуществили 35 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 369 раз", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери оккупантов

Потери врага за минувшие сутки составили 115 человек, из них безвозвратные - 45, санитарные - 70.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники.
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Вибачте але пан не "перднув" а "пшипердолев"
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14.09.2024 11:12 Ответить
так само, як ти пердонінг, бовдуре
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14.09.2024 21:45 Ответить
По Англійські це буде "фарт" так що не так ще погано. А ти васильку нюхай глубже може тоді в житті тобі "фартане"
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15.09.2024 05:02 Ответить
Може и є - але безбашених хватає
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14.09.2024 11:10 Ответить
Небуло світла - дивилась на ютубі серію документалок про маньяків. Причому то росісянин про своїх соплемінників розповідав..то ж жахи скільки в них маніячил всіляких, людожерів...і отакі зараз за амністію воюють..вони ніколи не дезертують..
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14.09.2024 11:24 Ответить
ОТУ "Харків" їсть хліб бАданова!!!
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14.09.2024 11:43 Ответить
 
 