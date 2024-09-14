В подразделениях 79-го полка 18 мотострелковой дивизии РФ есть случаи дезертирства, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Дезертирство в рядах врага
Как отмечается, в подразделениях 79 отдельного мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии отмечаются случаи дезертирства.
В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия. В подразделениях 79 отдельного мотострелкового полка 18 мотострелковой дивизии продолжаются случаи дезертирства.
Обстановка на направлении
Неподалеку Лукьянцев противник осуществляет мероприятия подготовки к штурмовым действиям, проводит инженерную разведку маршрутов выдвижения.
В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, осуществляет воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины. Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь.
В районе населенного пункта Тихое в результате успешных действий Сил обороны Украины уничтожена одна позиция врага.
"За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновений. Российские оккупанты также нанесли 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Осуществили 35 ударов дронами-камикадзе. Позиции Сил обороны Украины оккупанты обстреляли 369 раз", - говорится в сообщении.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери оккупантов
Потери врага за минувшие сутки составили 115 человек, из них безвозвратные - 45, санитарные - 70.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 66 единиц вооружения и военной техники.
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