Оккупанты пытались продвинуться вблизи Селидово, Украинска, Красногоровки и Константиновки, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 83. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Новая Гута, Грабовское, Волковка, Сопич, Уланово, Новодмитровка, Бачевск. Авиационному удару подверглись Новая Гута, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратьевка.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции наших подразделений отражена Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Серебрянки и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается пять. Ситуация контролируемая.

"Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских подразделений. В частности, вблизи Верхнекаменского и Выемки оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время одно боестолкновение не завершилось", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении захватчики совершили один штурм вблизи Андреевки.

Генштаб также информирует, что на Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до шести. Враг при поддержке авиации атакует возле населенных пунктов Торецк, где наши защитники отразили две атаки, Дружбы и Нелиповки, где уже отражено четыре атакующих действия, еще два боестолкновения продолжаются. Подверглись ударам КАБами Константиновка, Клебан-Бык и Катериновка, неуправляемыми авиационными ракетами - населенный пункт Дружба.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 23 атаки в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 23 атаки противника, шесть боев еще продолжаются.

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"На Кураховском направлении с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Селидово, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, в настоящее время продолжается три боестолкновения у Георгиевки и Константиновки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отразили две атаки в сторону Водяного и Золотой Нивы, попытки продвинуться были безуспешными.

Подверглись ударам неуправляемыми авиационными ракетами населенные пункты Пятихатки и Лобково на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

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Командование Вооруженных сил Украины принимает все необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки.