За сутки на фронте произошло 138 столкновений, почти треть - на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ
На фронте за прошедшие сутки, 13 сентября, было зафиксировано 138 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, и активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Павловка, Ахтырка, Ямполь, Кислая Дубина, Новоегоровка, Бондарное, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Щербиновка, Петровка, Леонидовка, Дружба, Селидово, Воздвиженка, Белицкое, Александрополь, Угледар, Ивановка, Новоданиловка, Новопавловка, Николаевка, Отрадокаменка и Казацкое.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.
На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.
На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
На Краматорском направлении происходило четыре боевых столкновения в районах Часова Яра и Андреевки.
На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку Дачного, Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбивали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.
На Времевском направлении враг десять раз наступал вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.
Ситуация на юге и севере
На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.
В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1210 человек. Также наши воины обезвредили три танка, 40 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, РСЗО, одно средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 единицу автомобильной и 13 единиц специальной техники.
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Покровський напрямок.
На північний захід від терикону шахти «Україна», розташованого на західній околиці міста Українськ, штурмові групи противника просунулися в західному напрямку на глибину до 500 метрів і продовжують тиснути вздовж лісосмуги в південному напрямку.
📍48.105539, 37.336252
У південній та східній частинах Українська тривають стрілецькі бої.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує атаки маневреними групами на захід від Красногорівки у напрямку Олександрополя та в районі Гострого.
Вугледарський напрямок.
На захід від Водяного дві російські штурмові бронегрупи прорвалися на територію шахти «Південнодонбаська №3», де після висадки десанту продовжилися бої.
📍47.822877, 37.290041
📍47.823390, 37.285248
В районі шахти «Південнодонбаська №1» тривають бої.
Курська область.
Бійці ЗСУ повідомляють про прорив українських сил в Глушковському районі на глибину кілька кілометрів від кордону в районі Веселого.