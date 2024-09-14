За сутки на фронте произошло 138 столкновений, почти треть - на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

На фронте за прошедшие сутки, 13 сентября, было зафиксировано 138 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, и активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Павловка, Ахтырка, Ямполь, Кислая Дубина, Новоегоровка, Бондарное, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Щербиновка, Петровка, Леонидовка, Дружба, Селидово, Воздвиженка, Белицкое, Александрополь, Угледар, Ивановка, Новоданиловка, Новопавловка, Николаевка, Отрадокаменка и Казацкое.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.

На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

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На Краматорском направлении происходило четыре боевых столкновения в районах Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времевском направлении враг десять раз наступал вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

В целом, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составляют 1210 человек. Также наши воины обезвредили три танка, 40 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, РСЗО, одно средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 единицу автомобильной и 13 единиц специальной техники.