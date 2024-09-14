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армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) ликвидация (3128) уничтожение (6229)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 632 630 человек (+1210 за сутки), 8674 танка, 18086 артсистем, 17043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 632 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 632630 (+1210) человек,
  • танков - 8674 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,
  • РСЗО - 1186 (+1) ед,
  • средства ППО - 946 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),
  • крылатые ракеты - 2591 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
  • специальная техника - 3084 (+13)

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Скільки окупантів знищено за 13 вересня
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Топ комментарии
+20
Минув 3860 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Логістика 71!, ББМ теж файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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14.09.2024 08:16
+16
Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
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14.09.2024 08:17
+11
ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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14.09.2024 08:02
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Здулися?!
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14.09.2024 07:50 Ответить
ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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14.09.2024 08:02 Ответить
@ "Ситуація на ранок 14 вересня:

Покровський напрямок.
На північний захід від терикону шахти «Україна», розташованого на західній околиці міста Українськ, штурмові групи противника просунулися в західному напрямку на глибину до 500 метрів і продовжують тиснути вздовж лісосмуги в південному напрямку.
📍48.105539, 37.336252
У південній та східній частинах Українська тривають стрілецькі бої.

Курахівський напрямок.
Противник продовжує атаки маневреними групами на захід від Красногорівки у напрямку Олександрополя та в районі Гострого.

Вугледарський напрямок.
На захід від Водяного дві російські штурмові бронегрупи прорвалися на територію шахти «Південнодонбаська №3», де після висадки десанту продовжилися бої.
📍47.822877, 37.290041
📍47.823390, 37.285248
В районі шахти «Південнодонбаська №1» тривають бої.

Курська область.
Бійці ЗСУ повідомляють про прорив українських сил в Глушковському районі на глибину кілька кілометрів від кордону в районі Веселого.
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14.09.2024 08:03 Ответить
Минув 3860 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Логістика 71!, ББМ теж файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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14.09.2024 08:16 Ответить
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14.09.2024 08:19 Ответить
Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
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14.09.2024 08:17 Ответить
Розумний, аж страшно
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14.09.2024 08:50 Ответить
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14.09.2024 09:00 Ответить
Ну, тут хоть понятно все.
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14.09.2024 09:33 Ответить
Анаша, анаша до чівож ти хараша. От як би клоуна іще на ха-ха пробило то було б ва-а-ащье агонь.
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14.09.2024 18:48 Ответить
Ну, тут наркозалежний поет під впливом псилоцибина написав віршик в стилі російського шамана про лошадь-морковку. Все зрозуміло, думка викладена зв'язано, що не скажешь про зміст заяви зеленського.
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14.09.2024 19:06 Ответить
 
 