Общие боевые потери РФ с начала войны – около 632 630 человек (+1210 за сутки), 8674 танка, 18086 артсистем, 17043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 632 630 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 632630 (+1210) человек,
- танков - 8674 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17043 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18086 (+25) ед,
- РСЗО - 1186 (+1) ед,
- средства ППО - 946 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15149 (+36),
- крылатые ракеты - 2591 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24631 (+71) ед,
- специальная техника - 3084 (+13)
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Покровський напрямок.
На північний захід від терикону шахти «Україна», розташованого на західній околиці міста Українськ, штурмові групи противника просунулися в західному напрямку на глибину до 500 метрів і продовжують тиснути вздовж лісосмуги в південному напрямку.
📍48.105539, 37.336252
У південній та східній частинах Українська тривають стрілецькі бої.
Курахівський напрямок.
Противник продовжує атаки маневреними групами на захід від Красногорівки у напрямку Олександрополя та в районі Гострого.
Вугледарський напрямок.
На захід від Водяного дві російські штурмові бронегрупи прорвалися на територію шахти «Південнодонбаська №3», де після висадки десанту продовжилися бої.
📍47.822877, 37.290041
📍47.823390, 37.285248
В районі шахти «Південнодонбаська №1» тривають бої.
Курська область.
Бійці ЗСУ повідомляють про прорив українських сил в Глушковському районі на глибину кілька кілометрів від кордону в районі Веселого.
154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Логістика 71!, ББМ теж файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.