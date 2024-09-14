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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 632 630 осіб (+1210 за добу), 8674 танки, 18086 артсистем, 17043 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 632 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 632630 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18086 (+25) од,
  • РСЗВ – 1186 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 946 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3084 (+13)

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Скільки окупантів знищено за 13 вересня

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Топ коментарі
+20
Минув 3860 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Логістика 71!, ББМ теж файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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14.09.2024 08:16
+16
Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
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14.09.2024 08:17
+11
ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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14.09.2024 08:02
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Здулися?!
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14.09.2024 07:50 Відповісти
ЗСУ, з Днем танкових військ ! Боріться і перемагайте.
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14.09.2024 08:02 Відповісти
@ "Ситуація на ранок 14 вересня:

Покровський напрямок.
На північний захід від терикону шахти «Україна», розташованого на західній околиці міста Українськ, штурмові групи противника просунулися в західному напрямку на глибину до 500 метрів і продовжують тиснути вздовж лісосмуги в південному напрямку.
📍48.105539, 37.336252
У південній та східній частинах Українська тривають стрілецькі бої.

Курахівський напрямок.
Противник продовжує атаки маневреними групами на захід від Красногорівки у напрямку Олександрополя та в районі Гострого.

Вугледарський напрямок.
На захід від Водяного дві російські штурмові бронегрупи прорвалися на територію шахти «Південнодонбаська №3», де після висадки десанту продовжилися бої.
📍47.822877, 37.290041
📍47.823390, 37.285248
В районі шахти «Південнодонбаська №1» тривають бої.

Курська область.
Бійці ЗСУ повідомляють про прорив українських сил в Глушковському районі на глибину кілька кілометрів від кордону в районі Веселого.
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14.09.2024 08:03 Відповісти
Минув 3860 день москальсько-української війни.
154! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Логістика 71!, ББМ теж файно )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 632 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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14.09.2024 08:16 Відповісти
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14.09.2024 08:19 Відповісти
Я понял, почему нам не дают разрешение на применение оружия на территории росии. Никто в ЕС и США не может понять то, что хочет сказать зеленский.
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14.09.2024 08:17 Відповісти
Розумний, аж страшно
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14.09.2024 08:50 Відповісти
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14.09.2024 09:00 Відповісти
Ну, тут хоть понятно все.
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14.09.2024 09:33 Відповісти
Анаша, анаша до чівож ти хараша. От як би клоуна іще на ха-ха пробило то було б ва-а-ащье агонь.
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14.09.2024 18:48 Відповісти
Ну, тут наркозалежний поет під впливом псилоцибина написав віршик в стилі російського шамана про лошадь-морковку. Все зрозуміло, думка викладена зв'язано, що не скажешь про зміст заяви зеленського.
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14.09.2024 19:06 Відповісти
 
 