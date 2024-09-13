Войска РФ атаковали по двум направлениям. Успехов не было, - Силы обороны Юга
В течение суток российские войска атаковали украинских защитников на двух направлениях.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.
Так, российские оккупанты на Приднепровском направлении атаковали позиции Сил обороны Украины 6 раз.
"Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли", - отметили в Силах обороны Юга.
На Ореховском направлении враг совершил 1 штурм, успеха не имел. Продолжаются комплексные мероприятия ВСУ по удержанию позиций.
В Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Также за прошедшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 218 разведывательных БПЛА. Оккупанты применили 261 FPV-дрон, 6 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросили с БПЛА различных модификаций 379 осколочных боеприпасов.
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