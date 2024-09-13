За сутки на фронте 143 боевых столкновений. 64 из них – на Кураховском направлении, – Генштаб

Больше всего вражеских атак за прошедшие сутки произошло на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением ракеты Искандер-М, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ. Кроме этого, совершил 4323 обстрела, из них 167 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Павловка, Мироновка, Ободы, Речки, Марьино, Белополье, Берестовое, Федоровка, Торецк, Иванополье, Доброполье, Очеретино, Покровск, Угледар, Урожайное, Новодонецкое, Новоукраинка, Павловское, Новопокровка, Каменское, Степногорск, Щербаки и Отрадокаменка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. По громаде населенного пункта Федоровка вражеская авиация нанесла удар десятью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Самая большая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того, враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Работино, также нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорску и Щербакам.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1220 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 48 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну РСЗО, 80 БпЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 10 единиц специальной техники оккупантов.

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