Оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Харьковщины, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики имеют продвижение в нескольких населенных пунктах Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.
"Оккупанты продвинулись в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки", - говорится в сообщении.
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Часовоярський напрямок.
На північ від Калинівки противник продовжує атаки вздовж західної лісосмуги каналу Сіверський Донець-Донбас у північному напрямку - додана сіра зона.
📍48.617921, 37.844612
У центрі Кліщіївки дроноводи ЗСУ атакували піхотний підрозділ противника, відкинувши його на вихідні позиції.
Торецьк.
Тривають важкі бої з перемінним успіхом у західній частині "Мікрорайону № 1" вздовж вулиць Лісова та Віктора Сорочука.
У районі перехрестя вулиць Херсонська та Яблунева дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника при спробі просунутися у південному напрямку - додано сіру зону (ситуація на уточненні).
📍48.390941, 37.860230
Покровський напрямок.
У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Козацька та Мирна.
На північ від Новогродівки ЗСУ відбили атаку противника при спробі просунутися вздовж залізниці на захід від шахти «Новогродівська».
📍48.230393, 37.310030
На східній околиці Лисівки російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на північ і на південь від ставка.
Курахівський напрямок.
У районі Гострого і в самому населеному пункті бійці 46-го ОАеМБр відбили масштабну атаку російських військ, під час якої противник задіяв 46 одиниць техніки.
Бійцям ЗСУ вдалося вибити противника з Гострого та знищити під час бою 15 одиниць техніки (9 БМП, 2 танки, 2 БТР та 2 мотоцикли)..
📍47.992457, 37.404852 ".