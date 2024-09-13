РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4317 посетителей онлайн
Новости Война
11 281 7
боевые действия (3451) карта (181)

Оккупанты продвинулись в ряде населенных пунктов Луганщины, Донетчины и Харьковщины, - DeepState. КАРТА

Окупанти просунулися у низці населених пунктів

Российские захватчики имеют продвижение в нескольких населенных пунктах Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные DeepState.

"Оккупанты продвинулись в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Курской области Россия потеряла контроль над несколькими селами, - DeepState. КАРТА

Карта просування ворога на 13 вересня
Карта просування ворога на 13 вересня
Карта просування ворога на 13 вересня
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стабілізація по сирському.
показать весь комментарий
13.09.2024 06:47 Ответить
потужно зняли ЗАЛУЖНОГО, тепер потужно просираємся до києва ?
показать весь комментарий
13.09.2024 08:33 Ответить
Ніхто ж не знає про що насправді має домовленість ЗЕрмак з кацапами. Скоріш за все там вже давно все домовлено де кацапи мають зупинитися.
показать весь комментарий
13.09.2024 10:27 Ответить
@ "По ситуації на фронті:

Часовоярський напрямок.
На північ від Калинівки противник продовжує атаки вздовж західної лісосмуги каналу Сіверський Донець-Донбас у північному напрямку - додана сіра зона.
📍48.617921, 37.844612
У центрі Кліщіївки дроноводи ЗСУ атакували піхотний підрозділ противника, відкинувши його на вихідні позиції.

Торецьк.
Тривають важкі бої з перемінним успіхом у західній частині "Мікрорайону № 1" вздовж вулиць Лісова та Віктора Сорочука.
У районі перехрестя вулиць Херсонська та Яблунева дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника при спробі просунутися у південному напрямку - додано сіру зону (ситуація на уточненні).
📍48.390941, 37.860230

Покровський напрямок.
У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Козацька та Мирна.
На північ від Новогродівки ЗСУ відбили атаку противника при спробі просунутися вздовж залізниці на захід від шахти «Новогродівська».
📍48.230393, 37.310030
На східній околиці Лисівки російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на північ і на південь від ставка.

Курахівський напрямок.
У районі Гострого і в самому населеному пункті бійці 46-го ОАеМБр відбили масштабну атаку російських військ, під час якої противник задіяв 46 одиниць техніки.
Бійцям ЗСУ вдалося вибити противника з Гострого та знищити під час бою 15 одиниць техніки (9 БМП, 2 танки, 2 БТР та 2 мотоцикли)..
📍47.992457, 37.404852 ".
показать весь комментарий
13.09.2024 07:06 Ответить
Все по плану, який затвердять
показать весь комментарий
13.09.2024 10:05 Ответить
Зебіли і підорафи повинні бути стерті на завжди!
показать весь комментарий
13.09.2024 11:39 Ответить
 
 