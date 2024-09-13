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Окупанти просунулися у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники мають просування у декількох населених пунктах Луганської,  Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

"Окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці та Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області Росія втратила контроль над декількома селами, - DeepState. КАРТА

Карта просування ворога на 13 вересня
Карта просування ворога на 13 вересня
Карта просування ворога на 13 вересня

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Стабілізація по сирському.
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13.09.2024 06:47 Відповісти
потужно зняли ЗАЛУЖНОГО, тепер потужно просираємся до києва ?
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13.09.2024 08:33 Відповісти
Ніхто ж не знає про що насправді має домовленість ЗЕрмак з кацапами. Скоріш за все там вже давно все домовлено де кацапи мають зупинитися.
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13.09.2024 10:27 Відповісти
@ "По ситуації на фронті:

Часовоярський напрямок.
На північ від Калинівки противник продовжує атаки вздовж західної лісосмуги каналу Сіверський Донець-Донбас у північному напрямку - додана сіра зона.
📍48.617921, 37.844612
У центрі Кліщіївки дроноводи ЗСУ атакували піхотний підрозділ противника, відкинувши його на вихідні позиції.

Торецьк.
Тривають важкі бої з перемінним успіхом у західній частині "Мікрорайону № 1" вздовж вулиць Лісова та Віктора Сорочука.
У районі перехрестя вулиць Херсонська та Яблунева дроноводи ЗСУ атакували штурмову групу противника при спробі просунутися у південному напрямку - додано сіру зону (ситуація на уточненні).
📍48.390941, 37.860230

Покровський напрямок.
У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Козацька та Мирна.
На північ від Новогродівки ЗСУ відбили атаку противника при спробі просунутися вздовж залізниці на захід від шахти «Новогродівська».
📍48.230393, 37.310030
На східній околиці Лисівки російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на північ і на південь від ставка.

Курахівський напрямок.
У районі Гострого і в самому населеному пункті бійці 46-го ОАеМБр відбили масштабну атаку російських військ, під час якої противник задіяв 46 одиниць техніки.
Бійцям ЗСУ вдалося вибити противника з Гострого та знищити під час бою 15 одиниць техніки (9 БМП, 2 танки, 2 БТР та 2 мотоцикли)..
📍47.992457, 37.404852 ".
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13.09.2024 07:06 Відповісти
Все по плану, який затвердять
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13.09.2024 10:05 Відповісти
Зебіли і підорафи повинні бути стерті на завжди!
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13.09.2024 11:39 Відповісти
 
 