Окупанти просунулися у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники мають просування у декількох населених пунктах Луганської, Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані DeepState.

"Окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці та Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки", - йдеться в повідомленні.

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