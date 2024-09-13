Війська РФ атакували на двох напрямках. Успіхів не мали, - Сили оборони Півдня

Протягом доби російські війська атакували українських захисників на двох напрямках.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські окупанти на Придніпровському напрямку атакували позиції Сил оборони України 6 разів.

"Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли", - зазначили в Силах оборони Півдня.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 штурм, успіху не мав. Тривають комплексні заходи ЗСУ з утримання позицій.

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Також протягом минулої доби в операційній зоні зафіксовано проліт 218 розвідувальних БпЛА. Окупанти застосували 261 FPV-дрон, 6 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинули з БпЛА різних модифікацій 379 осколкових боєприпасів.

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