Оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С" по селу на Харьковщине: один человек погиб, еще два человека госпитализированы

Сегодня днем, 14 сентября, россияне нанесли удар из РСЗО "Торнадо-С" по с. Пески-Радьковские в Харьковской области, есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо-С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района.



К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов достали спасатели", - написал он.

Также сообщается, что двух гражданских, мужчину и женщину, госпитализировали.

Смотрите также: Последствия обстрелов Донетчины: враг атаковал населенные пункты ФАБами, КАБами, дронами, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж