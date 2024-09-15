Сайту "Цензор.НЕТ" – 20 лет
"Цензор.НЕТ" - украинский новостной общественно-политический интернет-портал с популярным форумом, был основан журналистом Юрием Бутусовым в 2004 году. Сайт занимает одно из ведущих мест среди интернет-СМИ Украины.
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Топ комментарии
+47 vita gunesh
показать весь комментарий15.09.2024 17:03
+35 саша паламарчук
показать весь комментарий15.09.2024 17:09
+25 Володимир Д
показать весь комментарий15.09.2024 17:16
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Топ Сайт!
Хай щастить!👍👏👏👏👏
Місце, де можна не тільки отримати інформацію, а й висловити власне ставлення до події.
Сайт, що висвітлює в коментах реальну ситуацію в соціумі країни; на відміну від офіційної статистики, що лише відпрацьовує замовлення.
Щиро дякую авторам за їх щоденну працю!
Бажаю хоч на 30річчя доєднатися до європейської журналістської спільноти у якості ЗМІ держави ЄС!
Бажаю щоб ваші новини були тільки гарними!!!
З ювілеєм!!!
Довгого ї гідного життя сайту!
- та шо ж "залишайтеся"... перший нік зареєстрований як Володимир Павлович цензором видалений. Нік, який ще був на вільній тоді для всіх (і для москальні також і ми з ними боролися суперечкою бо не було кнопки видалити) Народній Правді притули. Потім я пішов на ХайВей де відстоював українську позицію своїми нечисленними статтями і численними коментами.
цензор в той час якщо і існував, то ніяк себе проукраїнським не проявляв. Інакше я б прийшов сюди паралельно з хайвеєм. Але цензор ніколи не дає мати блог як автор, а публікує лише на форумі і блог швидко зникає.
А мені вигідно було бути і Володимиром Павловичем, і Володимиром Біликом водночас. Бо лише так я мав змогу слідкувати за своїми коментами.
Тепер заглядаю сюди більше за звичкою. Аби слідкувати за настроями спільноти, за політикою різних ботоферм, яких видно звиклим за більш як двадцять років існування у мене інтернету оком.
Незважаючи на штук п'ять банів, в ретроспективі - заслужених.
Сколько я зарєзал, сколько пєрєрєзал !(С).
Цікаво де:
- bf - вже помер?
- Партизан?
- ****** з Одеси, та інша наволоч отутва ж.
- Миколаївський контобасист Вадік-Пєдік (Толяна дружбан) ? З Прибалтики не турнули?
- etc.
Окремою стрічкою йдуть - ждуни (дамбасовскіє) котрі тільки деякі вже в 2014, а інші в 2022 році стали такими щирими русофобами.
ПиСи: Пам"яті Ріти,
ПиСи-2: Сумськоі подруги)))
Вітання від Толяна! (заочно).
Фашизд 100 відсотково читає..
Світлана київська?
Ramkol?
Вітаю сайт з 20-річчям. Бажаю творчого надхнення!!!
Дуже довгий час мій ранок починався з кави і сайту Цензор.нет!!!
Колись мої друзі не знали що то є за сайт, а зараз вони всі знають його і мені дуже приємно , що сайт став таким відомим!
Слава Україні!