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Сайту "Цензор.НЕТ" – 20 років

Цензор.НЕТ

"Цензор.НЕТ" - український новинний суспільно-політичний інтернет-портал із популярним форумом, був заснований журналістом Юрієм Бутусовим у 2004 році. Сайт посідає одне з провідних місць серед інтернет-ЗМІ України.

Шановні читачі, дякуємо, що Ви з нами! Залишайтеся з "Цензор.НЕТ"!

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Топ коментарі
+47
Вітаємо! Дякуємо! Мій ранок починаєттся з Цензора і кави👍
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15.09.2024 17:03
+35
Вітаю колектив Цензор Нет зі святом! Бажаю Вам відсвяткувати і своє сто річчя.
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15.09.2024 17:09
+25
Вітання з річницею! Кращий новинний ресурс. Ні дня не проходить, щоб не заглядали на Цензор.
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15.09.2024 17:16
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Вітаємо! Дякуємо! Мій ранок починаєттся з Цензора і кави👍
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15.09.2024 17:03 Відповісти
💯
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16.09.2024 05:50 Відповісти
де тут пімпочки, щоб трішки посмикати за вуха?
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15.09.2024 17:08 Відповісти
Вітаю колектив Цензор Нет зі святом! Бажаю Вам відсвяткувати і своє сто річчя.
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15.09.2024 17:09 Відповісти
Вітаю Вас , Друзі, ! У мене з Вами цей Ювілей буде в листопаді цього року!
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15.09.2024 19:05 Відповісти
👍
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15.09.2024 17:13 Відповісти
Вітаю!!! всього найкращого!!!
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15.09.2024 17:15 Відповісти
Мої привітання!
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15.09.2024 17:15 Відповісти
Вітання з річницею! Кращий новинний ресурс. Ні дня не проходить, щоб не заглядали на Цензор.
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15.09.2024 17:16 Відповісти
20-це рівень!
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15.09.2024 17:19 Відповісти
Вітаю з ювілеєм всіх причетних!
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15.09.2024 17:22 Відповісти
Всіх благ
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15.09.2024 17:23 Відповісти
Вітаю
Топ Сайт!
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15.09.2024 17:26 Відповісти
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15.09.2024 17:29 Відповісти
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15.09.2024 17:45 Відповісти
а це ще 1999
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15.09.2024 17:47 Відповісти
Важка, але класна робота! Бажаю сил, зберегти однодумців, дякую за чесність та лідерство!
Хай щастить!👍👏👏👏👏
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15.09.2024 17:39 Відповісти
Найкраща журналістика саме тут, Цензор, дякую за вашу професійність і вашу відданість Україні, принципам порядності і правді!
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15.09.2024 17:40 Відповісти
Час летить ! Вітаю !!!
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15.09.2024 17:46 Відповісти
Вітаю! Так тримати!
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15.09.2024 18:00 Відповісти
Вітання принимаете?. Ну тоді принимайте!!! ВІТАЮ!
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15.09.2024 18:04 Відповісти
Плюс до всіх привітань, Цензор головне джерело новин для мене.
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15.09.2024 18:09 Відповісти
Вітаю найбільш інтерактивний ЗМІ України!
Місце, де можна не тільки отримати інформацію, а й висловити власне ставлення до події.
Сайт, що висвітлює в коментах реальну ситуацію в соціумі країни; на відміну від офіційної статистики, що лише відпрацьовує замовлення.
Щиро дякую авторам за їх щоденну працю!
Бажаю хоч на 30річчя доєднатися до європейської журналістської спільноти у якості ЗМІ держави ЄС!
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15.09.2024 18:13 Відповісти
Вітаю з ювілеєм!
Бажаю щоб ваші новини були тільки гарними!!!
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15.09.2024 18:16 Відповісти
читаю цензор з 2005го, коли тут ще були срачі про юлько-воровку. Ця річниця каже тим, що укр політикою краще і не цікавитися зовсім.
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15.09.2024 18:18 Відповісти
Щирі вітання!
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15.09.2024 18:20 Відповісти
Мої вітання та всього найкращого.
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15.09.2024 18:22 Відповісти
Вітаю пана Юрія і весь колектив з ювілеєм!
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15.09.2024 18:22 Відповісти
Вітаю!!! Бажаю в новинах професійно бути першими .
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15.09.2024 18:25 Відповісти
Пам'ятаю, були часи, коли відвідувачів було дуже мало, особливо по вихідним. Ніки зареєстрованих коментуючих були синіми, а незареєстрованих - чорними. Тему міг започаткувати будь-хто. Це було аж до Майдану Гідності.

З ювілеєм!!!
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15.09.2024 18:30 Відповісти
20+ мільйярдів коментів, де некомпетентність компенсується наявністю зради. Вітаю.
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15.09.2024 18:41 Відповісти
Вітаю цензор з ювілеєм .
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15.09.2024 18:48 Відповісти
Поздравляю, читаю с 2012. С чем-то согласен, с чем-то нет, но новости есть новости.
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15.09.2024 18:49 Відповісти
Інколи дають таку подачу новин що викликають підозру а в цілому не погано раз Блінкен запросив на каву.
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15.09.2024 19:27 Відповісти
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15.09.2024 19:02 Відповісти
На сьогодні найкращий офіційний новинний ресурс.
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15.09.2024 19:26 Відповісти
Вітаємо з ювілеєм... !!! Як час швидко летить...
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15.09.2024 19:44 Відповісти
З Ювілеем Цензор!!
Довгого ї гідного життя сайту!
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15.09.2024 19:45 Відповісти
З ювілеєм, шановний ЦЕНЗОР.НЕТ!
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15.09.2024 19:46 Відповісти
Залишайтеся з "Цензор.НЕТ"!
- та шо ж "залишайтеся"... перший нік зареєстрований як Володимир Павлович цензором видалений. Нік, який ще був на вільній тоді для всіх (і для москальні також і ми з ними боролися суперечкою бо не було кнопки видалити) Народній Правді притули. Потім я пішов на ХайВей де відстоював українську позицію своїми нечисленними статтями і численними коментами.
цензор в той час якщо і існував, то ніяк себе проукраїнським не проявляв. Інакше я б прийшов сюди паралельно з хайвеєм. Але цензор ніколи не дає мати блог як автор, а публікує лише на форумі і блог швидко зникає.
А мені вигідно було бути і Володимиром Павловичем, і Володимиром Біликом водночас. Бо лише так я мав змогу слідкувати за своїми коментами.
Тепер заглядаю сюди більше за звичкою. Аби слідкувати за настроями спільноти, за політикою різних ботоферм, яких видно звиклим за більш як двадцять років існування у мене інтернету оком.
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15.09.2024 19:47 Відповісти
Вітаю !
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15.09.2024 19:51 Відповісти
Вітаю. Успіхів на довгі роки. Дзинь!)
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15.09.2024 20:04 Відповісти
Вітаю, панове! І велика подяка за вашу роботу
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15.09.2024 20:15 Відповісти
Вітаю колектив Цензор.нет з ювілеєм.
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15.09.2024 20:26 Відповісти
Поздоровлення Юрію Бутусову та колективу з успішним довгостроковим проектом.
Незважаючи на штук п'ять банів, в ретроспективі - заслужених.
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15.09.2024 20:39 Відповісти
Найщиріші вітання!
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15.09.2024 21:05 Відповісти
Вітаємо!!!
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15.09.2024 21:12 Відповісти
Цензору та цензорятам, вітання і тримати марку, бути зубастими і не опускатись до рівня зелеботства
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15.09.2024 21:16 Відповісти
Цензор повідомив найбільше інформації про цю війну, і Цензор продовжуватиме наполегливо працювати. У майбутньому «Цензор» буде налагоджувати стосунки з більшою кількістю журналістів і ширше збирати інформацію. Цензору також потрібні різні канали зв'язку з аудиторією🔢
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15.09.2024 21:59 Відповісти
Ради новостей смотрю только Цензор нет. И больше никаких других сайтов. Ну и ютуб конечно
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15.09.2024 23:51 Відповісти
А я був впевнений що я тут з 2003 року))
Сколько я зарєзал, сколько пєрєрєзал !(С).
Цікаво де:
- bf - вже помер?
- Партизан?
- ****** з Одеси, та інша наволоч отутва ж.
- Миколаївський контобасист Вадік-Пєдік (Толяна дружбан) ? З Прибалтики не турнули?
- etc.

Окремою стрічкою йдуть - ждуни (дамбасовскіє) котрі тільки деякі вже в 2014, а інші в 2022 році стали такими щирими русофобами.

ПиСи: Пам"яті Ріти,
ПиСи-2: Сумськоі подруги)))

Вітання від Толяна! (заочно).

Фашизд 100 відсотково читає..

Світлана київська?

Ramkol?
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16.09.2024 00:24 Відповісти
Ха, привіт, я тут. Читаю...) Ось вдягла свій застарілий дресс. Некомфортно якось, краще б було Svitlana from Kyiv.

Вітаю сайт з 20-річчям. Бажаю творчого надхнення!!!
Дуже довгий час мій ранок починався з кави і сайту Цензор.нет!!!
Колись мої друзі не знали що то є за сайт, а зараз вони всі знають його і мені дуже приємно , що сайт став таким відомим!
Слава Україні!
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16.09.2024 00:48 Відповісти
застарілий дресс - Главноє что би чєлавєк біл харошій))
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16.09.2024 01:07 Відповісти
Вітання Цензору! Вітання Глав.реду! Радий бачити друзів!!!
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16.09.2024 08:07 Відповісти
говорити правду це важлива річ
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16.09.2024 05:52 Відповісти
что удивительно - удалось сорвать попытку "новый! улучшеный!"
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16.09.2024 10:12 Відповісти
 
 