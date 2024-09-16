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беспилотник (3151) Киевская область (3927) ПВО (2494)

В Киевской области силы ПВО работают по беспилотникам, - ОВА

На Київщині працює ППО

В ночь на 15 сентября в Киевской области подразделения противовоздушной обороны работают по российским БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОГА в телеграмме.

"Силы ПВО работают по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывают в ОВА.

Ранее Воздушные силы предупреждали о беспилотнике, движущемся на Киев с юго-запада.

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