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безпілотник (3677) Київська область (3806) ППО (2928)

У Київській області сили ППО працюють по безпілотниках, - ОВА

На Київщині працює ППО

В ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працюють по російських БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА в телеграмі.

"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.

Раніше Повітряні сили попереджали про безпілотник, що рухається на Київ з південного заходу.

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