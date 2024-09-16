У Київській області сили ППО працюють по безпілотниках, - ОВА
В ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працюють по російських БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА в телеграмі.
"Сили ППО працюють по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.
Раніше Повітряні сили попереджали про безпілотник, що рухається на Київ з південного заходу.
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