"Шахеди" атакували Київщину: є пошкодження в двох районах

У ніч на 14 вересня 2024 року війська РФ вчергове атакували із використанням ударних дронів територію Київської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривога тривала всю ніч.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - наголошує очільник регіону.

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Наслідки дронової атаки

Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження в двох районах області.

"В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому - скління в багатоквартирному будинку та автомобіль. Господарям пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога", - уточнив Кравченко.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Київщині працювали сили ППО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 14 вересня у Києві та Одесі сили ППО відбивали атаку дронів. За інформацією Повітряних сил, ППО збила 72 "шахеди" з 76, ще два локаційно втрачені, два - повернулися на територію РФ.

Також інформувалося, у ніч на 14 вересня 2024 року російські війська атакували ударними дронами Одеський та Ізмаїльський райони Одещини, є руйнування та пошкодження у 2 районах.