В августе в порты Украины заходило 231 судно, 50% из них принадлежат Турции и Греции
По данным собственного мониторинга "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews, за август 2024 года в вывозе зерновых и других грузов из портов Большой Одессы - Черноморска, Одессы, Южного - было задействовано 231 судно, то есть в среднем - 7,5 судов/день на вход в порты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Андрея Клименко.
Наибольшее количество судов принадлежали владельцам из таких стран:
- Турции - 35%,
- Греции - 15%,
- Маршалловым островам - 10%,
- ОАЭ - 8%,
- Ливану - 8%,
- Китаю - 7% и др.
Количество повторных рейсов судов, осуществлявших перевозки зерновых, составило 75%.
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