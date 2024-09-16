У серпні до портів України заходило 231 судно, 50% з них належать Туреччині та Греції
За даними власного моніторингу "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews, за серпень 2024 року у вивезенні зернових та інших вантажів з портів Великої Одеси - Чорноморськ, Одеса, Південний - було задіяно 231 судно, тобто в середньому 7,5 суден/день на вхід до портів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Андрія Клименко.
Найбільша кількість суден належали власникам з таких країн:
- Туреччина – 35%,
- Греція – 15%,
- Маршаллові Острови – 10%,
- ОАЕ – 8%,
- Ліван – 8%,
- Китай – 7% та ін.
Кількість повторних рейсів суден, що здійснювали перевезення зернових, склала 75%.
Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси.
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