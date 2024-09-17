В Литве предлагают штрафовать за хранение советской и нацистской символики
Министерство культуры Литвы планирует ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения. Предлагают расширить запрет на соответствующую символику включив в нее не только публичное демонстрирование и распространение, но и хранение с целью дальнейшего распространения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает литовский вещатель LRT.
Отмечается, что это является реакцией на законопроект, который предлагает запретить также ввоз и транзит такой символики через территорию страны. Его в Литве зарегистрировали в апреле председателем Комитета Сейма по культуре Витаутасом Юозапайтисом и министром обороны страны Лауринасом Кащюнасом.
В документе предлагается не только запретить распространение и демонстрацию на территории Литвы нацистской и советской символики, но и ее ввоз или транзит через страну.
Министерство поддерживает предложенные изменения и предлагает предоставить таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях в случаях, связанных с перевозкой запрещенной символики.
Проект постановления еще должен быть одобрен правительством и парламентом. Сейчас в Литве уже действует запрет на публичное демонстрирование и распространение нацистской и советской символики, за нарушение которого предусмотрены штрафы от 300 до 1200 евро.
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весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право
Ні толеруванню московіі !!
Треба саджати на рік-другий, позбавляти виду на проживання, не пропускати транзитом,
вилучати і вносити в базу Інтерполу як тих, хто схильний до тероризму.
Що є правдою.