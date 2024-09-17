РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости
957 10
Литва (2335) символика (298)

В Литве предлагают штрафовать за хранение советской и нацистской символики

литва

Министерство культуры Литвы планирует ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения. Предлагают расширить запрет на соответствующую символику включив в нее не только публичное демонстрирование и распространение, но и хранение с целью дальнейшего распространения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Отмечается, что это является реакцией на законопроект, который предлагает запретить также ввоз и транзит такой символики через территорию страны. Его в Литве зарегистрировали в апреле председателем Комитета Сейма по культуре Витаутасом Юозапайтисом и министром обороны страны Лауринасом Кащюнасом.

В документе предлагается не только запретить распространение и демонстрацию на территории Литвы нацистской и советской символики, но и ее ввоз или транзит через страну.

Министерство поддерживает предложенные изменения и предлагает предоставить таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях в случаях, связанных с перевозкой запрещенной символики.

Проект постановления еще должен быть одобрен правительством и парламентом. Сейчас в Литве уже действует запрет на публичное демонстрирование и распространение нацистской и советской символики, за нарушение которого предусмотрены штрафы от 300 до 1200 евро.

Читайте также: Казахстан планирует запретить российскую военную символику
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Дуже повільно і скромно !
весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право

Ні толеруванню московіі !!
показать весь комментарий
17.09.2024 06:38
+2
Цих дегенератів, совкодрочерів, любителів путіна і подібну нечисть потрібно не штрафувати а позбавляти права на існування.
показать весь комментарий
17.09.2024 08:34
+2
Daragoi ukrainec , kakie NAHREN pribalti ? Smatriu ti sam polon savdepii !!!
показать весь комментарий
17.09.2024 08:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже повільно і скромно !
весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право

Ні толеруванню московіі !!
показать весь комментарий
17.09.2024 06:38 Ответить
Ну прибалти то зрозуміло...-вони від совдепії відійшли двлеко...а от нам ще до совдепії чухатись та чухвтись як в плані економіки так і в плані демократії
показать весь комментарий
17.09.2024 08:10 Ответить
Daragoi ukrainec , kakie NAHREN pribalti ? Smatriu ti sam polon savdepii !!!
показать весь комментарий
17.09.2024 08:45 Ответить
країни Балтії, звісно. В нас не всі люди ще знають як правильно, на жаль. Литовцям привіт і велика подяка за допомогу
показать весь комментарий
17.09.2024 09:15 Ответить
Ну звичайно Я при совдепії прожив 26 років . Служив на флоті-багато друзів литовців..тоді ніхто на "прибалтійці' не ображався тай самі вони так себе так називали. Откуда???.с Прибалтики..Литва или Эстония
показать весь комментарий
17.09.2024 11:34 Ответить
Вибачаюсь якшо образив
показать весь комментарий
17.09.2024 11:35 Ответить
Цих дегенератів, совкодрочерів, любителів путіна і подібну нечисть потрібно не штрафувати а позбавляти права на існування.
показать весь комментарий
17.09.2024 08:34 Ответить
Штрафи - це добре, але цаккапи їх не бояться.
Треба саджати на рік-другий, позбавляти виду на проживання, не пропускати транзитом,
вилучати і вносити в базу Інтерполу як тих, хто схильний до тероризму.
Що є правдою.
показать весь комментарий
17.09.2024 10:14 Ответить
маю комсомольский квиток...зберіг як атрибут молодості...вже напружився...
показать весь комментарий
17.09.2024 11:08 Ответить
Знову дитятко рве бувар
показать весь комментарий
17.09.2024 20:54 Ответить
 
 