В Литве предлагают штрафовать за хранение советской и нацистской символики

Министерство культуры Литвы планирует ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения. Предлагают расширить запрет на соответствующую символику включив в нее не только публичное демонстрирование и распространение, но и хранение с целью дальнейшего распространения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает литовский вещатель LRT.

Отмечается, что это является реакцией на законопроект, который предлагает запретить также ввоз и транзит такой символики через территорию страны. Его в Литве зарегистрировали в апреле председателем Комитета Сейма по культуре Витаутасом Юозапайтисом и министром обороны страны Лауринасом Кащюнасом.

В документе предлагается не только запретить распространение и демонстрацию на территории Литвы нацистской и советской символики, но и ее ввоз или транзит через страну.

Министерство поддерживает предложенные изменения и предлагает предоставить таможенникам полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях в случаях, связанных с перевозкой запрещенной символики.

Проект постановления еще должен быть одобрен правительством и парламентом. Сейчас в Литве уже действует запрет на публичное демонстрирование и распространение нацистской и советской символики, за нарушение которого предусмотрены штрафы от 300 до 1200 евро.

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