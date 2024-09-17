У Литві пропонують штрафувати за зберігання радянської та нацистської символіки
Міністерство культури Литви планує запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки з метою її розповсюдження. Пропонують розширити заборону на відповідну символіку включивши до неї не лише публічне демонстрування та розповсюдження, а й зберігання з метою подальшого поширення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє литовський мовник LRT.
Зазначається, що це є реакцією на законопроєкт, який пропонує заборонити також ввезення та транзит такої символіки через територію країни. Його у Литві зареєстрували у квітні головою Комітету Сейму з культури Вітаутасом Юозапайтісом та міністром оборони країни Лаурінасом Кащюнасом.
У документі пропонується не лише заборонити розповсюдження та демонстрацію на території Литви нацистської і радянської символіки, а й її ввезення чи транзит через країну.
Міністерство підтримує запропоновані зміни та пропонує надати митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення у випадках, пов'язаних з перевезенням забороненої символіки.
Проєкт ухвали ще має бути схвалений урядом та парламентом. Наразі в Литві вже діє заборона на публічне демонстрування та розповсюдження нацистської та радянської символіки, за порушення якої передбачені штрафи від 300 до 1200 євро.
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весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право
Ні толеруванню московіі !!
Треба саджати на рік-другий, позбавляти виду на проживання, не пропускати транзитом,
вилучати і вносити в базу Інтерполу як тих, хто схильний до тероризму.
Що є правдою.