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У Литві пропонують штрафувати за зберігання радянської та нацистської символіки

литва

Міністерство культури Литви планує запровадити штрафи за зберігання нацистської та радянської символіки з метою її розповсюдження. Пропонують розширити заборону на відповідну символіку включивши до неї не лише публічне демонстрування та розповсюдження, а й зберігання з метою подальшого поширення. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що це є реакцією на  законопроєкт, який пропонує заборонити також ввезення та транзит такої символіки через територію країни. Його у Литві зареєстрували у квітні головою Комітету Сейму з культури Вітаутасом Юозапайтісом та міністром оборони країни Лаурінасом Кащюнасом.

У документі пропонується не лише заборонити розповсюдження та демонстрацію на території Литви нацистської і радянської символіки, а й її ввезення чи транзит через країну.

Міністерство підтримує запропоновані зміни та пропонує надати митникам повноваження порушувати справи про адміністративні правопорушення у випадках, пов'язаних з перевезенням забороненої символіки.

Проєкт ухвали ще має бути схвалений урядом та парламентом. Наразі в Литві вже діє заборона на публічне демонстрування та розповсюдження нацистської та радянської символіки, за порушення якої передбачені штрафи від 300 до 1200 євро.

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Автор: 

Литва (2398) символіка (188)


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Топ коментарі
+2
Дуже повільно і скромно !
весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право

Ні толеруванню московіі !!
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17.09.2024 06:38
+2
Цих дегенератів, совкодрочерів, любителів путіна і подібну нечисть потрібно не штрафувати а позбавляти права на існування.
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17.09.2024 08:34
+2
Daragoi ukrainec , kakie NAHREN pribalti ? Smatriu ti sam polon savdepii !!!
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17.09.2024 08:45
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Дуже повільно і скромно !
весь цивілізований світ повинен встановити штрафи за московські ганчірки, нарєчіє , фільми взагалі все , бо підари недивлячістюь ні на що розширюють свій простір всіма способами ! крутять своі фільми навіть в канаді сидять і смердять в оон , кладуть прибор на міжнародне кримінальне право

Ні толеруванню московіі !!
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17.09.2024 06:38 Відповісти
Ну прибалти то зрозуміло...-вони від совдепії відійшли двлеко...а от нам ще до совдепії чухатись та чухвтись як в плані економіки так і в плані демократії
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17.09.2024 08:10 Відповісти
Daragoi ukrainec , kakie NAHREN pribalti ? Smatriu ti sam polon savdepii !!!
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17.09.2024 08:45 Відповісти
країни Балтії, звісно. В нас не всі люди ще знають як правильно, на жаль. Литовцям привіт і велика подяка за допомогу
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17.09.2024 09:15 Відповісти
Ну звичайно Я при совдепії прожив 26 років . Служив на флоті-багато друзів литовців..тоді ніхто на "прибалтійці' не ображався тай самі вони так себе так називали. Откуда???.с Прибалтики..Литва или Эстония
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17.09.2024 11:34 Відповісти
Вибачаюсь якшо образив
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17.09.2024 11:35 Відповісти
Цих дегенератів, совкодрочерів, любителів путіна і подібну нечисть потрібно не штрафувати а позбавляти права на існування.
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17.09.2024 08:34 Відповісти
Штрафи - це добре, але цаккапи їх не бояться.
Треба саджати на рік-другий, позбавляти виду на проживання, не пропускати транзитом,
вилучати і вносити в базу Інтерполу як тих, хто схильний до тероризму.
Що є правдою.
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17.09.2024 10:14 Відповісти
маю комсомольский квиток...зберіг як атрибут молодості...вже напружився...
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17.09.2024 11:08 Відповісти
Знову дитятко рве бувар
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17.09.2024 20:54 Відповісти
 
 