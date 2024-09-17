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В США арестовали россиянина за контрабанду микроэлектроники для БПЛА в РФ

Громадянина РФ арештували у США за контрабанду електроніки до РФ

Соединенные Штаты арестовали гражданина России по обвинению в контрабанде, отмывании средств и незаконном экспорте в Россию электроники, которая может быть использована при производстве беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции США.

Что известно о деле?

Согласно судебным документам, начиная по меньшей мере с февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, 44-летний Денис Постовой закупал и незаконно экспортировал из Соединенных Штатов в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения. Экспортированная микроэлектроника может быть использована в беспилотниках.

Как отмечается, через сеть компаний, которыми он владеет или руководит в России, Гонконге и других странах, Постовой и лица из его сети покупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий Министерства торговли США.

Также читайте: В США осудили россиянина за контрабанду микроэлектроники в Россию

Россиянин скрывал конечных потребителей

Как утверждается, компании Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, все расположенные в Гонконге, и Vector Group в России.

Постовой неоднократно скрывал и ложно указывал настоящих конечных пользователей и пункты назначения микроэлектроники, подавая ложную информацию в экспортных документах. Он переправлял товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие страны, и получал платежи в долларах США со счетов в иностранных банках.

Его компании переводили средства за покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других странах на банковские счета в США, включая банковские счета американских поставщиков микроэлектроники и других чувствительных технологий.

Расследованием дела занимается Управление государственной безопасности США (HSI).

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Першии пішов
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17.09.2024 09:06 Ответить
Значить кацапи скоро візьмуть в заручники якогось абсолютно лівого амера та поставлять на обмін.
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17.09.2024 09:14 Ответить
Не надолго. Завтра ***** поймает в моцкве какого то американского туриста и США всех преступников отпустит
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17.09.2024 09:20 Ответить
потрібно ввести повне ембарго на поставку мікроелектроніки до кацапії. Одного зловили - двое виросло
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17.09.2024 09:28 Ответить
Росія у відповідь заарештує американського журналіста!
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17.09.2024 09:58 Ответить
 
 