В США арестовали россиянина за контрабанду микроэлектроники для БПЛА в РФ

Соединенные Штаты арестовали гражданина России по обвинению в контрабанде, отмывании средств и незаконном экспорте в Россию электроники, которая может быть использована при производстве беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство юстиции США.

Что известно о деле?

Согласно судебным документам, начиная по меньшей мере с февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, 44-летний Денис Постовой закупал и незаконно экспортировал из Соединенных Штатов в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения. Экспортированная микроэлектроника может быть использована в беспилотниках.

Как отмечается, через сеть компаний, которыми он владеет или руководит в России, Гонконге и других странах, Постовой и лица из его сети покупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий Министерства торговли США.

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Россиянин скрывал конечных потребителей

Как утверждается, компании Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, все расположенные в Гонконге, и Vector Group в России.

Постовой неоднократно скрывал и ложно указывал настоящих конечных пользователей и пункты назначения микроэлектроники, подавая ложную информацию в экспортных документах. Он переправлял товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие страны, и получал платежи в долларах США со счетов в иностранных банках.

Его компании переводили средства за покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других странах на банковские счета в США, включая банковские счета американских поставщиков микроэлектроники и других чувствительных технологий.

Расследованием дела занимается Управление государственной безопасности США (HSI).

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