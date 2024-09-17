У США заарештували росіянина за контрабанду мікроелектроніки для БпЛА в РФ

Сполучені Штати арештували громадянина Росії за звинуваченням у контрабанді, відмиванні коштів та незаконному експорті до Росії електроніки, яка може бути використана під час виробництва безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство юстиції США.

Що відомо про справу?

Згідно з судовими документами, починаючи щонайменше з лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 44-річний Денис Постовий закуповував і незаконно експортував зі Сполучених Штатів до Росії мікроелектронні компоненти військового призначення. Експортована мікроелектроніка може бути використана в безпілотниках.

Як зазначається, через мережу компаній, якими він володіє або керує в Росії, Гонконгу та інших країнах, Постовий та особи з його мережі купували мікроелектроніку в американських дистриб'юторів і експортували її в Росію без необхідних ліцензій Міністерства торгівлі США.

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Росіянин приховував кінцевих споживачів

Як стверджується, компанії Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, всі розташовані в Гонконзі, і Vector Group у Росії.

Постовий неодноразово приховував і неправдиво вказував справжніх кінцевих користувачів і пункти призначення мікроелектроніки, подаючи неправдиву інформацію в експортних документах. Він переправляв товари, які зрештою призначалися для Росії, через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг, Швейцарію та інші країни, і отримував платежі в доларах США з рахунків в іноземних банках.

Його компанії переказували кошти за купівлю і відправку товарів через банківські рахунки в Гонконзі, Росії та інших країнах на банківські рахунки в США, включаючи банківські рахунки американських постачальників мікроелектроніки та інших чутливих технологій.

Розслідуванням справи займається Управління державної безпеки США (HSI).

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