У США засудили росіянина за контрабанду мікроелектроніки до Росії

До трьох років ув'язнення у США засудили росіянина, якого звинувачують у незаконній закупівлі та переправленні до Росії американської мікроелектроніки подвійного призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

У вересня 2023 року у США затримали 51-річного Максима Марченка, який, за даними Мін'юсту США керував декількома підставними компаніями в Гонконгу, де проживав постійно, - Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

За версією слідства, Марченко разом із двома спільниками закуповував товари, зокрема, OLED-мікродисплеї для підставних фірм. Щоб приховати, що продукція призначалася Росії, кінцевими користувачами називалися Китай, Гонконг та інші.

У лютому 2024 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка повідомила, що Марченко визнав себе винним у відмиванні грошей та контрабанді мікроелектроніки зі США. За словами помічника генпрокурора Метью Олсена з відділу нацбезпеки Мін'юсту, він зізнався, що вступив у змову з метою контрабанди технологій до Росії за допомогою мережі підставних компаній.

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"Сьогоднішній вирок притягує пана Марченка до відповідальності за роль у закупівельному синдикаті, який направляв вироблену в США мікроелектроніку військового класу кінцевим споживачам у Росії, незаконно постачаючи контрольовані технології вартістю в сотні тисяч доларів. Міністерство юстиції невпинно зосереджено на ліквідації незаконних мереж закупівель, очолюваних такими особами, як відповідач, які використовують свої бізнес-навички та зв’язки для просування російської війни", – сказав помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Нагадаємо, у Німеччині затримали трьох осіб, серед яких українець, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної спецслужби – вони збирали інформацію про "людину з України".