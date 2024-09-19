Силы ПВО сбили ракету Х-59/69 и все вражеские беспилотники. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 19 сентября российские захватчики ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42 ударными БпЛА типа "Shahed", которые запускали из Приморск-Ахтарска и Курска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 46 средств воздушного нападения противника.

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА!

Также на восточном направлении сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69", - говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Читайте также: Оккупанты запустили ударные БпЛА с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)