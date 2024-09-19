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Киевстар (71) мобильная связь (432)

В работе "Киевстар" произошел сбой: Его последствия вскоре устранят

У роботі Київстар стався збій: Наслідки усувають

В ряде регионов Украины произошел сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", последствия сейчас устраняют.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня, 19 сентября, в работе некоторых сервисов сети "Киевстар" произошел технический сбой. Специалисты "Киевстара" локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности. В течение ближайших 30 минут они будут устранены.

В каких регионах сообщали о сбое

В соцсетях абоненты "Киевстар" сообщали о проблемах с голосовой связью и мобильный интернетом в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.

Читайте: Обеспечить 100% автономность связи и интернета во время блэкаутов крайне сложно, - мобильные операторы
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Топ комментарии
+1
Згоден, але в той час лайф та водафон також не працювали!
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19.09.2024 11:46
+1
Водафон работал без проблем. Через поиск виден был Водафон и Лайф, а Киевстара не было вообще.
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19.09.2024 11:52
+1
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19.09.2024 11:53
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Правила форума Совет форумчан
що краще мтс чи лайф? бо щось мене цей кацап стар забембав вже
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19.09.2024 11:38 Ответить
Згоден, але в той час лайф та водафон також не працювали!
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19.09.2024 11:46 Ответить
Водафон работал без проблем. Через поиск виден был Водафон и Лайф, а Киевстара не было вообще.
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19.09.2024 11:52 Ответить
В моїй локації не працював!
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19.09.2024 13:00 Ответить
мтс - то ж кацапське..ребрендинг провело, тепер це Водафон.
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19.09.2024 11:55 Ответить
київ стар також кацапський
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19.09.2024 11:57 Ответить
Водафон вже років 6 на 99% азерський, лайф із місяць французький.
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19.09.2024 13:09 Ответить
Юзайте Старлінк
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19.09.2024 12:20 Ответить
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19.09.2024 11:53 Ответить
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19.09.2024 12:02 Ответить
у меня без споев 🍷 🍾
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19.09.2024 12:04 Ответить
 
 