У роботі "Київстар" стався збій: Його наслідки незабаром усунуть

У низці регіонів України стався збій у роботі мобільного оператора "Київстар", наслідки наразі усувають.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 19 вересня, у роботі деяких сервісів мережі "Київстар" стався технічний збій. Фахівці "Київстару" локалізували проблему та оперативно розпочали усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі продовжуються", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в роботі послуг голосового зв'язку та інтернету у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Протягом найближчих 30 хвилин їх буде усунено.

В яких регіонах повідомляли про збій

У соцмережах абоненти "Київстар" повідомляли про проблеми із голосовим зв'язком та мобільний інтернетом у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях.

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