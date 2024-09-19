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Київстар (321) мобільний зв'язок (1001)

У роботі "Київстар" стався збій: Його наслідки незабаром усунуть

У роботі Київстар стався збій: Наслідки усувають

У низці регіонів України стався збій у роботі мобільного оператора "Київстар", наслідки наразі усувають.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні, 19 вересня, у роботі деяких сервісів мережі "Київстар" стався технічний збій. Фахівці "Київстару" локалізували проблему та оперативно розпочали усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі продовжуються", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що в роботі послуг голосового зв'язку та інтернету у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Протягом найближчих 30 хвилин їх буде усунено.

В яких регіонах повідомляли про збій

У соцмережах абоненти "Київстар" повідомляли про проблеми із голосовим зв'язком та мобільний інтернетом у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях.

Читайте: Забезпечити 100% автономність зв’язку та інтернету під час блекаутів вкрай складно, – мобільні оператори

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Топ коментарі
+1
Згоден, але в той час лайф та водафон також не працювали!
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19.09.2024 11:46
+1
Водафон работал без проблем. Через поиск виден был Водафон и Лайф, а Киевстара не было вообще.
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19.09.2024 11:52
+1
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19.09.2024 11:53
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що краще мтс чи лайф? бо щось мене цей кацап стар забембав вже
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19.09.2024 11:38 Відповісти
Згоден, але в той час лайф та водафон також не працювали!
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19.09.2024 11:46 Відповісти
Водафон работал без проблем. Через поиск виден был Водафон и Лайф, а Киевстара не было вообще.
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19.09.2024 11:52 Відповісти
В моїй локації не працював!
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19.09.2024 13:00 Відповісти
мтс - то ж кацапське..ребрендинг провело, тепер це Водафон.
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19.09.2024 11:55 Відповісти
київ стар також кацапський
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19.09.2024 11:57 Відповісти
Водафон вже років 6 на 99% азерський, лайф із місяць французький.
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19.09.2024 13:09 Відповісти
Юзайте Старлінк
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19.09.2024 12:20 Відповісти
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19.09.2024 11:53 Відповісти
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19.09.2024 12:02 Відповісти
у меня без споев 🍷 🍾
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19.09.2024 12:04 Відповісти
 
 