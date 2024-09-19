В ЕС уже спрашивают, нуждается ли Украина в процедурах ускоренной интеграции, - Стефанишина

Европейские партнеры на встречах уже спрашивают об ускорении интеграции Украины в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"На каждой встрече я слышу два вопроса - воспринимаем ли мы весь объем права ЕС, и нуждаемся ли мы в процедурах ускоренной интеграции", - отметила она.

Она заявила, что разговоры об ускоренной интеграции - это уже что-то новое.

"Мы в свое время инициировали эти разговоры, а теперь нас об этом спрашивает сторона ЕС", - пояснила министр, добавив, что воспринимает это как готовность ЕС к адаптации этих процедур, поскольку первые шаги для ускорения уже происходят.

По словам Стефанишиной, вопрос о готовности имплементировать весь объем законодательства ЕС - стандартный в переговорах с государствами-кандидатами, поскольку сторона ЕС должна убедиться в этом, понять, где могут понадобиться переходные периоды и тому подобное.

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