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Евросоюз (16683) Стефанишина Ольга вице-премьер (219)

В ЕС уже спрашивают, нуждается ли Украина в процедурах ускоренной интеграции, - Стефанишина

У ЄС вже говорять про процедури прискореної інтеграції України

Европейские партнеры на встречах уже спрашивают об ускорении интеграции Украины в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"На каждой встрече я слышу два вопроса - воспринимаем ли мы весь объем права ЕС, и нуждаемся ли мы в процедурах ускоренной интеграции", - отметила она.

Она заявила, что разговоры об ускоренной интеграции - это уже что-то новое.

"Мы в свое время инициировали эти разговоры, а теперь нас об этом спрашивает сторона ЕС", - пояснила министр, добавив, что воспринимает это как готовность ЕС к адаптации этих процедур, поскольку первые шаги для ускорения уже происходят.

По словам Стефанишиной, вопрос о готовности имплементировать весь объем законодательства ЕС - стандартный в переговорах с государствами-кандидатами, поскольку сторона ЕС должна убедиться в этом, понять, где могут понадобиться переходные периоды и тому подобное.

Читайте: Стефанишина обсудила со Столтенбергом дополнительные системы ПВО и создание пояса безопасности над западными регионами Украины
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Топ комментарии
+3
Так. Всі дивуються. Заяви Зельоних про негайний вступ, і ні одного виконаного кроку, щоб відповідати критеріям члена ЄС.
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19.09.2024 17:24
+2
От що означає перестановка ліжок єрмаком!!
такий відразу прорив!!
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19.09.2024 17:53
+1
Ми прискоренно потребуємо всього!!!
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19.09.2024 17:23
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Ми прискоренно потребуємо всього!!!
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19.09.2024 17:23 Ответить
Так. Всі дивуються. Заяви Зельоних про негайний вступ, і ні одного виконаного кроку, щоб відповідати критеріям члена ЄС.
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19.09.2024 17:24 Ответить
Пока война какой ЕС?
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19.09.2024 17:30 Ответить
Не путайте ЕС с НАТО.
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19.09.2024 17:35 Ответить
Уговаривают нас, но мы не сдаёмся.
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19.09.2024 17:51 Ответить
От що означає перестановка ліжок єрмаком!!
такий відразу прорив!!
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19.09.2024 17:53 Ответить
Скоро Мар'яна прискорить інтеграцію, зрушить цей процес з мертвої точки.
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19.09.2024 18:05 Ответить
Ще не родився богатир , який-би Мар'яні мертву точку зламав (вона сама так казала).
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19.09.2024 20:00 Ответить
Для прискореного процесу інтеграції України до ЄС, вкрай необхідно прискорити процес очищення країни від злодійкуватої зеленої плісняви, яка також, є гальмом для членства у НАТО.
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19.09.2024 18:20 Ответить
і шо? і шо я робитиму в ЄС із своїми 120 євро пенсії?
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19.09.2024 18:39 Ответить
А у нас є вибір простий,або в ЄС або в рашку
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19.09.2024 19:07 Ответить
Підозрюю що ЄС просто цікавиться чи не передумали ми інтегруватися.Бо реформ то проводити не хоче о
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19.09.2024 19:06 Ответить
НЕ САБОТИРУЙТЕ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС И НАТО, БЛ,ЯДИНЫ ЗЕБИЛЬНЫЕ!
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20.09.2024 02:46 Ответить
Це та Оля ,яка спромоглася виконати всі 11 вимог угорців.
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20.09.2024 07:03 Ответить
 
 