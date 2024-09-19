У ЄС вже питають, чи потребує Україна процедур прискореної інтеграції, - Стефанішина

Європейські партнери на зустрічах вже запитують про прискорення інтеграції України до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На кожній зустрічі я чую два запитання - чи ми сприймаємо весь обсяг права ЄС, і чи потребуємо ми процедур прискореної інтеграції", - зазначила вона.

Вона заявила, що розмови щодо прискореної інтеграції – це вже щось нове.

"Ми свого часу ініціювали ці розмови, а тепер нас про це питає сторона ЄС", – пояснила міністерка, додавши, що сприймає це як готовність ЄС до адаптації цих процедур, оскільки перші кроки для прискорення вже відбуваються.

За словами Стефанішиної, питання про готовність імплементувати весь обсяг законодавства ЄС - стандартне у переговорах з державами-кандидатами, оскільки сторона ЄС має переконатися у цьому, зрозуміти, де можуть знадобитися перехідні періоди тощо.

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