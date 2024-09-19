УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
2 552 15
Євросоюз (12769) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (321)

У ЄС вже питають, чи потребує Україна процедур прискореної інтеграції, - Стефанішина

У ЄС вже говорять про процедури прискореної інтеграції України

Європейські партнери на зустрічах вже запитують про прискорення інтеграції України до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"На кожній зустрічі я чую два запитання - чи ми сприймаємо весь обсяг права ЄС, і чи потребуємо ми процедур прискореної інтеграції", - зазначила вона.

Вона заявила, що розмови щодо прискореної інтеграції – це вже щось нове.

"Ми свого часу ініціювали ці розмови, а тепер нас про це питає сторона ЄС", – пояснила міністерка, додавши, що сприймає це як готовність ЄС до адаптації цих процедур, оскільки перші кроки для прискорення вже відбуваються.

За словами Стефанішиної, питання про готовність імплементувати весь обсяг законодавства ЄС - стандартне у переговорах з державами-кандидатами, оскільки сторона ЄС має переконатися у цьому, зрозуміти, де можуть знадобитися перехідні періоди тощо.

Читайте: Стефанішина обговорила із Столтенбергом додаткові системи ППО та створення поясу безпеки над західними регіонами України

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Так. Всі дивуються. Заяви Зельоних про негайний вступ, і ні одного виконаного кроку, щоб відповідати критеріям члена ЄС.
показати весь коментар
19.09.2024 17:24
+2
От що означає перестановка ліжок єрмаком!!
такий відразу прорив!!
показати весь коментар
19.09.2024 17:53
+1
Ми прискоренно потребуємо всього!!!
показати весь коментар
19.09.2024 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми прискоренно потребуємо всього!!!
показати весь коментар
19.09.2024 17:23 Відповісти
Так. Всі дивуються. Заяви Зельоних про негайний вступ, і ні одного виконаного кроку, щоб відповідати критеріям члена ЄС.
показати весь коментар
19.09.2024 17:24 Відповісти
Пока война какой ЕС?
показати весь коментар
19.09.2024 17:30 Відповісти
Не путайте ЕС с НАТО.
показати весь коментар
19.09.2024 17:35 Відповісти
Уговаривают нас, но мы не сдаёмся.
показати весь коментар
19.09.2024 17:51 Відповісти
От що означає перестановка ліжок єрмаком!!
такий відразу прорив!!
показати весь коментар
19.09.2024 17:53 Відповісти
Скоро Мар'яна прискорить інтеграцію, зрушить цей процес з мертвої точки.
показати весь коментар
19.09.2024 18:05 Відповісти
Ще не родився богатир , який-би Мар'яні мертву точку зламав (вона сама так казала).
показати весь коментар
19.09.2024 20:00 Відповісти
Для прискореного процесу інтеграції України до ЄС, вкрай необхідно прискорити процес очищення країни від злодійкуватої зеленої плісняви, яка також, є гальмом для членства у НАТО.
показати весь коментар
19.09.2024 18:20 Відповісти
і шо? і шо я робитиму в ЄС із своїми 120 євро пенсії?
показати весь коментар
19.09.2024 18:39 Відповісти
А у нас є вибір простий,або в ЄС або в рашку
показати весь коментар
19.09.2024 19:07 Відповісти
Підозрюю що ЄС просто цікавиться чи не передумали ми інтегруватися.Бо реформ то проводити не хоче о
показати весь коментар
19.09.2024 19:06 Відповісти
НЕ САБОТИРУЙТЕ ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В ЕС И НАТО, БЛ,ЯДИНЫ ЗЕБИЛЬНЫЕ!
показати весь коментар
20.09.2024 02:46 Відповісти
Це та Оля ,яка спромоглася виконати всі 11 вимог угорців.
показати весь коментар
20.09.2024 07:03 Відповісти
 
 