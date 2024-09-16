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Стефанішина обговорила із Столтенбергом додаткові системи ППО та створення поясу безпеки над західними регіонами України

Стефанішина зустрілася із Столтенбергом

У понеділок, 16 вересня, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на липневому Вашингтонському саміті НАТО.

Стефанішина наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України і наданні додаткових систем ППО на тлі російського терору. Також урядовиця порушила питання щодо ініціативи створення "гуманітарного щита", поясу безпеки над західними регіонами України.

Окрім цього, віце-прем’єр-міністерка наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.

Також під час зустрічі Стефанішина та Столтенберг відзначили важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в межах виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.

Читайте також: Столтенберг підтвердив плани НАТО надати Україні військову допомогу на 40 мільярдів євро наступного року

Для довідки:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

Читайте також: НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг
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Топ коментарі
+2
Ii вже випустили з буцигарнi? За крадiжку грошей на эвроiнтеграцiю. Ще за часiв тричi
несудимого))
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16.09.2024 20:29
+1
А над східними регіонами пояс безпеки вже створили?Все зашибісь ?
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16.09.2024 20:37
+1
Сфоткай ніби Столтенберг важна шишка і там щось вирішує....
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16.09.2024 20:41
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Ii вже випустили з буцигарнi? За крадiжку грошей на эвроiнтеграцiю. Ще за часiв тричi
несудимого))
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16.09.2024 20:29 Відповісти
А над східними регіонами пояс безпеки вже створили?Все зашибісь ?
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16.09.2024 20:37 Відповісти
На східному підтяжки безпеки
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16.09.2024 21:48 Відповісти
Сфоткай ніби Столтенберг важна шишка і там щось вирішує....
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16.09.2024 20:41 Відповісти
Крупний профі по ППО. З такими кадрами вже і перемога не за горами.
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16.09.2024 21:14 Відповісти
"труба діло" ,як і з вступом України в ЄС. куди не сунеться ця "зелена пліснява" Україні,крім шкоди і збитків нічого доброго не світить.
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16.09.2024 21:57 Відповісти
Це тільки вона може !
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16.09.2024 22:15 Відповісти
У ЄС ця курва вже вступила.

Тепер вона буде брехати про зброю.
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16.09.2024 23:45 Відповісти
З ким приходиться нашим партнерам ручкатись.(з міністеркою під обвинуваченням в корупції)
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17.09.2024 00:43 Відповісти
 
 