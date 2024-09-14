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НАТО (6207) Столтенберг Єнс (1595)

НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг

НАТО міг зробити більше для запобігання війні в Україні, - Столтенберг

Західні союзники могли б краще озброїти Україну, тим самим запобігши великій війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – сказав він.

Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що члени НАТО не хотіли надавати Україні зброю, про яку вона просила до початку вторгнення РФ, через страх перед Москвою.

Крім того, Столтенберг заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі", – додав він.

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Нагадаємо, прессекретар Держдепу Меттью Міллер прокоментував висловлювання Путіна про те, що дозвіл на застосування Україною західної далекобійної зброї рівнозначний війні з НАТО. Він зазначив, що президент Путін - це та людина, яка могла б завершити цю війну сьогодні, якби дійсно захотів. Єдина причина, через яку ми обговорюємо надання американських можливостей Україні та підтримуємо наші союзні країни в НАТО і коаліції з 50 країн, створеної по всьому світу, полягає в тому, що Путін наполегливо продовжує свою незаконну війну і намагається силою заволодіти територією України

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Топ коментарі
+10
Могло. Якби квартальний Шапітолій не почав розказувати про шашлікі і нагнітання. Хоча самі активно позбулись деякої нерухомості, і вивезли сім'ї.
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14.09.2024 13:30
+9
Вже остогидло це все слухати!
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14.09.2024 13:15
+7
Як би у бабушки був куй,вона була би дєдушкой.
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14.09.2024 13:16
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Ви зараз гарно допоможіть - бо кацапи лізуть шо дурні
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14.09.2024 13:15 Відповісти
Правда в тому, що НАТО і зараз може зробити більше. Тільки з втратами. А до 2014 року могло зробити більше без втрат - прийняти Україну до Альянсу одразу післ, вторгнення кацапів до Грузії.
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14.09.2024 18:31 Відповісти
Вже остогидло це все слухати!
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14.09.2024 13:15 Відповісти
Таке враження що у Столтенберга біла гарячка. Його б і дідусем Байденом (ну тим що ленд-лізом розмахував, але швидко-швидко здувся) до Наполеона і прокурора в шосту палату.
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14.09.2024 13:35 Відповісти
Як би у бабушки був куй,вона була би дєдушкой.
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14.09.2024 13:16 Відповісти
А в НАТО яйця
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14.09.2024 13:37 Відповісти
Напад на Україну був невідворотним, але війна б закінчилась значно швидше.
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14.09.2024 13:20 Відповісти
Я впевнений що не було б війни якби Україна була готова до неї. Вони пішли на цю аферу тому що все вказувало на те що операція буде швидкою.
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14.09.2024 14:12 Відповісти
А хто ж головний натівський соплежуй ?
Столтенберг мовчить ?
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14.09.2024 13:24 Відповісти
я памятаю як у нього трусилася щелепа в 1і дні війні. Жалюгідне видовище
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14.09.2024 17:06 Відповісти
дипломат Столтенберг (нагадаю, переходить на роботу менеджером Мюнхенської безпекової конференції) не хоче згадувати, як ЕрЗе в 2020-21роках аж до повномасштабного вторгнення ***** відмовлявся озброювати ЗСУ не лише західною союзницькою зброєю, а власною українською.... як він шукав мир в очку *****...
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14.09.2024 13:27 Відповісти
херпіду і зараз його шукає в очах пуйла
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14.09.2024 13:31 Відповісти
Є така мудра приказка: Після бійки кулаками не махають.
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14.09.2024 13:28 Відповісти
Могло. Якби квартальний Шапітолій не почав розказувати про шашлікі і нагнітання. Хоча самі активно позбулись деякої нерухомості, і вивезли сім'ї.
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14.09.2024 13:30 Відповісти
Надають-надають військову техніку та ніяк не винадають. Ну типу поганому таанцору ... .
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14.09.2024 13:31 Відповісти
Нереально було зробити більше , Україна була прохідним двором для нквс і їх агентів ! Їх метастази назначалися на ключові посади держ арарату так і безпекових відомств , та що казати вони і зараз сидять там але дуже дуже затихарились і мімікрують під своїх декому вдається вислизнути
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14.09.2024 13:32 Відповісти
Зате мудрий нарід рже па-пріколу, але вже на кутні.
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14.09.2024 13:38 Відповісти
Ти теж Столенберг, хоч і весільний генерал, повністю провалив свою роботу.
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14.09.2024 13:38 Відповісти
То збивайте хоча б дрони, які залітають на вашу територію. Могли б вони...
Не туди путін пішов війною.
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14.09.2024 13:38 Відповісти
Як би баба була дівков
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14.09.2024 13:39 Відповісти
путлер напав на нас ще в19 році разом з ним 73 відсотки.
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14.09.2024 13:41 Відповісти
Авжеж, допомогло б більше якби при владі в нас не був клован-шашличник!
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14.09.2024 13:46 Відповісти
И это тот который бегал с криком в 2022 году заламывая руки что главное это не провоцицировать Кремль.
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14.09.2024 13:51 Відповісти
А НАТО НЕ ХОЧЕ ЗБИВАТИ ХОЧ НАД НАТО?

- Польща не збиває шахеди і ракети над свою територією

- Румунія так само

А чи є НАТО взагалі?
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14.09.2024 13:55 Відповісти
Де юре є, де факто - немає. Так як і немає ООН, ОБСЕ та інш.
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14.09.2024 15:53 Відповісти
Здається десь 2018-19 роках Америка визначила Україну як стратегічного партнера поза НАТО.
Але це тільки слова.
Тай не помогло.
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14.09.2024 14:02 Відповісти
знов таки: в ЕрЗе були всі можливості, щоб дотиснути Байдена і Блінкіна на визнання України як свого союзника поза межами НАТО. Але їм це нах потрібно.
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14.09.2024 14:20 Відповісти
НАТО створена для переговорів. Зрозуміло. Столтенберг очільник військово-переговорного блоку. Девіз НАТО: «стояти! Не провокувати!». Стратегія НАТО: «вистояти і не спровокувати, навіть якщо НАТО скукожиться до розмірів Ліхтенштейну. А потім сісти за стіл переговорів».
Ви хоч ракети почніть збивати над своєї територією, щоб інтервʼю очільника НАТО хоч трохи сприймались з якоюсь вагою.
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14.09.2024 14:15 Відповісти
особенно приятно это звучит, на фоне пассажа сраного венса, шоб он сдох, что ему пох...й что будет с Украиной. надо этим сраным ублюдкам, напомнить про 2000 ядерных ракет. которые Украина им подарила. Примерно половина из этих ракет была направлена на США, а вторая половина на Европейские города, в одном из которых сидит той самый столтенберг.
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14.09.2024 14:21 Відповісти
Є така кацапська приказка. На обiжених воду возять.
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14.09.2024 14:28 Відповісти
не нагадувати треба, а подавати позов
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14.09.2024 17:08 Відповісти
позов куди? проти кого? за що?
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14.09.2024 18:42 Відповісти
ця війна показала хто чого вартий🤮
едина реальна сила у світі - це ЗСУ!🙏
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14.09.2024 14:30 Відповісти
Достатньо було не розміновувати Чонгар і прибирати мінні поля вздовж кордонів. Саме це був зоряний момент для Путіна, і він його використав!
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14.09.2024 15:05 Відповісти
ТарасІк, Чи ти хоча в очі бачив цей меморандум (я вже не питаю чи читав)?
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14.09.2024 15:34 Відповісти
до сраки цей меморандум. Україна сама не бігала і не просила нічого забрати. Всі знають що забрали шантажом. Клінтон це визнав і змусив цей папірець підписати. З цим і йти до суду.
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14.09.2024 17:10 Відповісти
Ти читав цей Меморандум? Бачу, що не читав.
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14.09.2024 17:15 Відповісти
нащо мені його читати? подавати в суд треба не на підставі меморандуму, а ганебного шантажу сша, що призвів до геноциду укр. нації
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14.09.2024 17:27 Відповісти
Подавай. Як я бачу ти десь в Європі. Тобі ближче до Європейського суду, ніж мені з Америки. Сходи, подай "ПРЕД'ЯВУ".
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14.09.2024 17:38 Відповісти
А як бути тоді, якщо суд вийде і на українську владу причетну до цього також? Як тоді?
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14.09.2024 17:40 Відповісти
може трохи порозумнішаєш. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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14.09.2024 18:46 Відповісти
В Курскій області люди ждали НАТО, прийшли військові з Житомира.
https://www.dialog.ua/war/301537_1726258183
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14.09.2024 15:20 Відповісти
От якраз і самих патріотижно налаштованих людей і кинули для знищення у цей курський казан.
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14.09.2024 15:36 Відповісти
Краще, в НАТО пізно про це ЗРОЗУМІТИ, ніж НІКОЛИ!
Дякуємо за допомогу Україні, Західним Партнерам!
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14.09.2024 15:26 Відповісти
НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг.

Столтенберг, ти дійсно про це? Забув запитати Україну, що вона зробила, щоби цього не сталося. "Усі на шашлики!". "Не лякайте інвесторів". Як можна врятувати націю, яка добровільно обрала шлх самоліквідації у 2019-му? Як?
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14.09.2024 15:32 Відповісти
Навіть якщо 19 року б не сталося то Україна не змогла б за декілька років наростити кількість зброї яка є в росії. Це технічно неможливо. Росія зосередила всю зброю бувшого СРСР та десятиліттями накопичувала ще більше. Маючи для цього всі ресурси. Тому не пересмикуй. І не звинувачуй Україну в тому чого вона технічно не могла зробити. А ось бездіяльність НАТО протягом років і зараз також і дозволяє ***** здійснювати напади на сусідів. А чому ти Грузію не звинувачуєш що вони ракет, літаків не наробили стільки щоб перемогти кацапів у 2008 році?
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14.09.2024 16:04 Відповісти
Та одне НО. Кацапія просто б не напала, бо бачила б що при владі сильний президент який користується авторитетом на Заході. А так обрали "патріота" паяца з офігенним досвідом грати на піаніно.
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14.09.2024 16:12 Відповісти
Чому тоді при Порошенку вони не звернули свої військові дії та не забралися з Криму, ЛНР,ДНР? Їм до сраки хто в нас президент. Вони по 2008 році, коли по їхньому а-йа-яю Німеччина та Франція категорично відмовили Україні в напрямку до НАТО. Тобто, Москва розуміла і розуміє що колективний Захід попри свої декларативні заяви про непохитність міжнародного законодавства нічого конкретного не зробить для його захисту у разі необхідності протистояння з росією чи Китаєм. Ну, окрім гучних заяв. Бо бажання особистого комфорту превуалює над необхідністю суттєвого втручання. ***** помилився напавши на Україну. Він спокійно міг зробити це на Балтію влючно з Фінляндією та Швецією. Закінчення війни підписували б через два тижні вже в Парижі. Розділеному навпіл як колись Берлін.
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14.09.2024 16:37 Відповісти
У ваших аргументах і є відповідь. Якщо Захід такий слабкий, то чому ж московити не докінчили свою "кампанію" у 2014-2018? Тому, що був уже толковий президент. Коли виникли днр, лнр, Крим? У період слабкої президентської влади. У період безладдя. Лютий-Травень 2014-го. Хто президентом (а точніше в.о. президента) був тоді? Турчинов. А точніше всі і ніхто одночасно. А що Захід мав до Укрїни? Вона ж не член НАТО. От у 2014 був військовий конфлікт в Індії за Кашмір. Чи багатьох українців це хвилювало? Та ви ,навіть, і не знали про це. Чому Захід повинен турбуватись Україною? Мене взагалі дивує, чому Байден вписався за Україну, після цього, що персонально зробив і наговорив на нього Зеля. Чому всі винуваті, крім україників які у 2019-му голосували не за вибір вектору розвитку країни, а просто "по-приколу"?
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14.09.2024 16:55 Відповісти
є така мудра американська приказка: допоможи собі сам. і коли ти собі допомагаєш, то і партнери тобі теж стануть допомагати. якби Україна нарощувала масово виробництво зброї з 19-го року, то і союзники тоді збільшили би постачання своєї зброї в Україну. а коли ти заглядаєш в очі ху йлу у пошуках миру, заморожуєш фінансування армії і виробництва зброї, бо не буде можливості будувати дороги, а потім коли всі уже б'ють в набат, а ти натомість готуєшся до шашликів, то як ти смієш після цього звинувачувати в чомусь НАТО, яке тобі вупше нічого не винне, бо ти не є членом НАТО. ти навіть відмовився від участі своєї делегації у саміті НАТО у 19-му році, як тільки сів у крісло президента. (під "ти" - мається на увазі влада).
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14.09.2024 18:54 Відповісти
зате тепер НАТО "сильне як ніколи раніше", але ж якою ціною...
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14.09.2024 15:46 Відповісти
Всі винні кроме України
Де харківський танковий завод ще 15-20 років тому наші танки
на всіх показах брали першість
Де українські ракети
І так за що не візьмись
Все розвалили продали
Скільки вже десятків років кричим НАТО єс а віз і нині тут
Кому така занедбана країна потрібна
Хочеш зробити гарно зроби сам
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14.09.2024 16:24 Відповісти
Як кажуть євреї, "хорошо быть умным, как моя жена потом!"
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14.09.2024 17:05 Відповісти
З пришестя буби до влади не призначався представник до НАТО від України аж до повномасштабного вторгнення, не їздело наше потужне не на зустрічі не на саміти Розповідало що ней де туди не не запрошують(запрошували), потім ігнорувало всі попередження і заклики готуватися, про нагнітання розповідало і ще багато чого Після цього дивно що допомогають досі
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15.09.2024 06:20 Відповісти
 
 