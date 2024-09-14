НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг
Західні союзники могли б краще озброїти Україну, тим самим запобігши великій війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Зараз ми надаємо військову техніку для війни - тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – сказав він.
Генсек Північноатлантичного альянсу наголосив, що члени НАТО не хотіли надавати Україні зброю, про яку вона просила до початку вторгнення РФ, через страх перед Москвою.
Крім того, Столтенберг заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.
"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі", – додав він.
Нагадаємо, прессекретар Держдепу Меттью Міллер прокоментував висловлювання Путіна про те, що дозвіл на застосування Україною західної далекобійної зброї рівнозначний війні з НАТО. Він зазначив, що президент Путін - це та людина, яка могла б завершити цю війну сьогодні, якби дійсно захотів. Єдина причина, через яку ми обговорюємо надання американських можливостей Україні та підтримуємо наші союзні країни в НАТО і коаліції з 50 країн, створеної по всьому світу, полягає в тому, що Путін наполегливо продовжує свою незаконну війну і намагається силою заволодіти територією України
Будь ласка, зачекайте...
Столтенберг мовчить ?
Не туди путін пішов війною.
- Польща не збиває шахеди і ракети над свою територією
- Румунія так само
А чи є НАТО взагалі?
Але це тільки слова.
Тай не помогло.
Ви хоч ракети почніть збивати над своєї територією, щоб інтервʼю очільника НАТО хоч трохи сприймались з якоюсь вагою.
едина реальна сила у світі - це ЗСУ!🙏
https://www.dialog.ua/war/301537_1726258183
Дякуємо за допомогу Україні, Західним Партнерам!
Столтенберг, ти дійсно про це? Забув запитати Україну, що вона зробила, щоби цього не сталося. "Усі на шашлики!". "Не лякайте інвесторів". Як можна врятувати націю, яка добровільно обрала шлх самоліквідації у 2019-му? Як?
Де харківський танковий завод ще 15-20 років тому наші танки
на всіх показах брали першість
Де українські ракети
І так за що не візьмись
Все розвалили продали
Скільки вже десятків років кричим НАТО єс а віз і нині тут
Кому така занедбана країна потрібна
Хочеш зробити гарно зроби сам