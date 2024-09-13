Німеччина не коментує заяви Путіна про втягування НАТО у війну: Ми просто беремо їх до уваги, - речник уряду Гебештрайт
У Німеччині заявили, що мають "великий досвід з російським президентом і висловлюваннями, які він робить", тому взагалі не коментують заяви Путіна щодо втягування НАТО у війну, а лише беруть їх до уваги.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав на брифінгу в пʼятницю речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
"Ми взагалі не коментуємо це. Ми маємо великий досвід з російським президентом і висловлюваннями, які він робить. Ми просто беремо їх до уваги", - сказав Гебештрайт.
Стосовно дозволу Німеччини на удари України по російській території, то позиція Берліна не змінилася, сказав речник. Водночас він зауважив, що зброя, яку Німеччина передавала і передає наразі Україні, на відміну від американських і британських ракет, "якісно не належить" до категорії, про яку точаться дискусії. Тобто не є далекобійною. Найбільша дальність озброєнь, які ЗСУ отримали від ФРН, становить від 40 до 100 км.
Крім того, на запитання про можливість ухвалення рішення про передачу німецьких далекобійних ракет Taurus, Гебештрайт відповів, що канцлер не має наміру змінювати своє рішення.
Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.
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