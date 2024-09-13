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Погрози Путіна про втягування Європи у війну не змінять позиції ЄС щодо підтримки України, - Стано

У ЄС відреагували на залякування Путіна про пряму участь Європи у війні

Залякування російського диктатора Володимира Путіна про втягування НАТО і країн Європи у війну у разі скасування обмежень на застосування західної зброї по РФ не змінить позиції Євросоюзу щодо підтримки України.

Про це на брифінгу заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні бити західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Путін регулярно робить багато хибних коментарів. І факт полягає у тому, що це він почав війну проти України… Звичайно, ніщо з того, що він каже, не змінить наші позиції доти, доки він продовжує цю незаконну агресію проти українського народу", - зазначив Стано.

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Він пообіцяв, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, включно з військовою підтримкою.

"Дискусії стосовно послаблення обмежень на використання зброї, наданої країнами-членами, тривають. Ми бачили результати обговорень у вигляді індивідуальних рішень. Стосовно цього питання немає загальноєвропейської позиції. Звичайно, це залежить від держав-членів, які надають зброю", - додав Стано.

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Топ коментарі
+3
Звичайно не змінять - як ссалися , так і будуть продовжувати .
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13.09.2024 15:14
+2
думаю що пуйло спеціально шугає натовців ядеркою... йому подобається як вони відразу всикаються...
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13.09.2024 15:13
+2
a kto "відразу всикаються" osobisto ? šos ja ņebaču nikovo , zakrem trampa ta orbana...
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13.09.2024 15:15
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думаю що пуйло спеціально шугає натовців ядеркою... йому подобається як вони відразу всикаються...
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13.09.2024 15:13 Відповісти
a kto "відразу всикаються" osobisto ? šos ja ņebaču nikovo , zakrem trampa ta orbana...
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13.09.2024 15:15 Відповісти
та всі.. хтось меньше , хтось більше
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13.09.2024 15:17 Відповісти
vi tam na raša tv podseļi či šo ?
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13.09.2024 15:18 Відповісти
Звичайно не змінять - як ссалися , так і будуть продовжувати .
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13.09.2024 15:14 Відповісти
якщо ссалися - то навіщо погрожувати?
може у лілі-путіна чиркаши на трусіках із за двох синочків на Валдаї?
а шо коли ядерка у відповідь на валдай прилетить?
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13.09.2024 15:35 Відповісти
Не знаю, що там у ***** на трусиках, але складається таке враження, що зараз "лілі" краще личить евтопі з америкою та їхньою НАТОю, яких пуйло успішно бере на "слабо"
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13.09.2024 16:29 Відповісти
А тепер так!
Якщо не дозволять бити по Засрашцi,то виглядатиме це так, що всрались та всцялись!
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13.09.2024 15:51 Відповісти
Як по мені, то вже таки всрались
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13.09.2024 16:23 Відповісти
 
 