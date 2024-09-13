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путин (30476) Евросоюз (16683) Стано (92)

Угрозы Путина о втягивании Европы в войну не изменят позицию ЕС по поддержке Украины, - Стано

У ЄС відреагували на залякування Путіна про пряму участь Європи у війні

Запугивание российского диктатора Владимира Путина о втягивании НАТО и стран Европы в войну в случае отмены ограничений на применение западного оружия по РФ не изменит позиции Евросоюза по поддержке Украины.

Об этом на брифинге заявил представитель ЕС Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине бить западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Путин регулярно делает много ложных комментариев. И факт заключается в том, что это он начал войну против Украины... Конечно, ничто из того, что он говорит, не изменит наши позиции до тех пор, пока он продолжает эту незаконную агрессию против украинского народа", - отметил Стано.

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Он пообещал, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, включая военную поддержку.

"Дискуссии относительно ослабления ограничений на использование оружия, предоставленного странами-членами, продолжаются. Мы видели результаты обсуждений в виде индивидуальных решений. По этому вопросу нет общеевропейской позиции. Конечно, это зависит от государств-членов, которые предоставляют оружие", - добавил Стано.
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Топ комментарии
+3
Звичайно не змінять - як ссалися , так і будуть продовжувати .
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13.09.2024 15:14
+2
думаю що пуйло спеціально шугає натовців ядеркою... йому подобається як вони відразу всикаються...
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13.09.2024 15:13
+2
a kto "відразу всикаються" osobisto ? šos ja ņebaču nikovo , zakrem trampa ta orbana...
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13.09.2024 15:15
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думаю що пуйло спеціально шугає натовців ядеркою... йому подобається як вони відразу всикаються...
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13.09.2024 15:13 Ответить
a kto "відразу всикаються" osobisto ? šos ja ņebaču nikovo , zakrem trampa ta orbana...
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13.09.2024 15:15 Ответить
та всі.. хтось меньше , хтось більше
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13.09.2024 15:17 Ответить
vi tam na raša tv podseļi či šo ?
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13.09.2024 15:18 Ответить
Звичайно не змінять - як ссалися , так і будуть продовжувати .
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13.09.2024 15:14 Ответить
якщо ссалися - то навіщо погрожувати?
може у лілі-путіна чиркаши на трусіках із за двох синочків на Валдаї?
а шо коли ядерка у відповідь на валдай прилетить?
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13.09.2024 15:35 Ответить
Не знаю, що там у ***** на трусиках, але складається таке враження, що зараз "лілі" краще личить евтопі з америкою та їхньою НАТОю, яких пуйло успішно бере на "слабо"
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13.09.2024 16:29 Ответить
А тепер так!
Якщо не дозволять бити по Засрашцi,то виглядатиме це так, що всрались та всцялись!
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13.09.2024 15:51 Ответить
Як по мені, то вже таки всрались
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13.09.2024 16:23 Ответить
 
 