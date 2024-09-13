Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск

Премьер Польши Дональд Туск считает, что заявления Путина о якобы втягивании НАТО в войну свидетельствуют о том, что у россиян сложное положение на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте", - сказал он.

Разрешение Великобритании на удары по РФ и заявление Путина

По информации издания The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ. Отмечается, что соответствующее решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Предполагают, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак".

В свою очередь, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

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