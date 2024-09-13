Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск
Премьер Польши Дональд Туск считает, что заявления Путина о якобы втягивании НАТО в войну свидетельствуют о том, что у россиян сложное положение на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте", - сказал он.
Разрешение Великобритании на удары по РФ и заявление Путина
По информации издания The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ. Отмечается, что соответствующее решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Предполагают, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак".
В свою очередь, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Вибили підарів за железку."
«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»
«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.
«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907