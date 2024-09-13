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Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск

Туск прокоментував погрози Путіна

Премьер Польши Дональд Туск считает, что заявления Путина о якобы втягивании НАТО в войну свидетельствуют о том, что у россиян сложное положение на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Нужно очень серьезно относиться ко всем событиям в Украине и на украинско-российском фронте, но я бы не придавал чрезмерного значения последним заявлениям президента Путина. Они скорее показывают сложное положение россиян на фронте", - сказал он.

Разрешение Великобритании на удары по РФ и заявление Путина

По информации издания The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ. Отмечается, что соответствующее решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Предполагают, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак".

В свою очередь, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

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Топ комментарии
+11
@ "Хлопці мають тактичні успіхи поблизу Селидове🫡
Вибили підарів за железку."
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13.09.2024 12:08
+6
«В Мариуполе в одном из мест дислокации насмерть отравлены 16 военных, в том числе офицер. Еще трое госпитализированы. По данным наших источников в ФСБ и полиции ДНР, было атаковано «одно из элитных подразделений» армии. Какое именно, собеседники отказываются говорить. Военным передали отравленные водку, пиво и продукты (в том числе, пиццу из одного из местных кафе). В еде и напитках были большие дозы мышьяка.

«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»

«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.

«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907
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13.09.2024 12:20
+3
Головне щоб не було ескалації. Ні за яких обставин не збивати дрони та ракети над територією Польші)))
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13.09.2024 12:09
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@ "Хлопці мають тактичні успіхи поблизу Селидове🫡
Вибили підарів за железку."
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13.09.2024 12:08 Ответить
Головне щоб не було ескалації. Ні за яких обставин не збивати дрони та ракети над територією Польші)))
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13.09.2024 12:09 Ответить
Тобто *********** зза кордону на Україну кожне лайно має право, а я в Україні не можу прокоментувати сцикливу поведінку сусіда?
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13.09.2024 12:34 Ответить
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13.09.2024 12:10 Ответить
Поляк базує. Але тут не про фронт, а про тили швидше, які винесуть разом зі срочниками, що їх охороняють
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13.09.2024 12:12 Ответить
Це не погрози, це - чергові понти тупіна !
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13.09.2024 12:14 Ответить
«В Мариуполе в одном из мест дислокации насмерть отравлены 16 военных, в том числе офицер. Еще трое госпитализированы. По данным наших источников в ФСБ и полиции ДНР, было атаковано «одно из элитных подразделений» армии. Какое именно, собеседники отказываются говорить. Военным передали отравленные водку, пиво и продукты (в том числе, пиццу из одного из местных кафе). В еде и напитках были большие дозы мышьяка.

«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»

«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.

«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907
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13.09.2024 12:20 Ответить
Але ж вони працюють. Скільки вже часу союзники розповідають нам про ''червоні лінії'', та ''ескалації''.
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13.09.2024 12:23 Ответить
Цікаво, це тому Польща досі не дала кошти на Чеську ініциативу по закупці ***********? Може навіть єдина краіна яка не дала кошти?
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13.09.2024 12:30 Ответить
Тому що штати не видали компенсацію за допомогу. А за свої помагать не цікаво...
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13.09.2024 12:37 Ответить
"Токо тупой как етот стол может воєвать с НАТО" - сказав Кремлівський Недомірок буквально недавно.І ось вже нові погрози,нові "лініі"...Періоди тупості чередуються з періодами просвітління,які стають чим раз коротшими.Маніакальна шизофренія,прогресуюча...
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13.09.2024 13:25 Ответить
А чому тоді НАТО так обсирається від ***** і постійно лопоче про неескалацію?
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13.09.2024 13:43 Ответить
Пупкин такое смешное - два года верещит что воюет с натой а тут вдруг начал верещять что нато будет воевать с ним ))
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13.09.2024 14:19 Ответить
Господин президент Польши полностью прав - давно пора забить на угрозы пуйла и спокойно лупить ванек и в хвост и в гриву любым доступным образом и всем миром )
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13.09.2024 14:21 Ответить
 
 