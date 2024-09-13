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Великобритания (4716) путин (30474) Стармер Кир (59)

Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми начали в Украине, которая имеет право защищаться, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів Путіну

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие НАТО в конфликте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Украина имеет право на самооборону от российской агрессии", - заявил Стармер.

Великобритания полностью поддерживает это право и предлагает возможности в этом контексте.

"Но мы не ищем конфликта с Россией - это нисколько не входит в наши намерения", - подчеркнул британский премьер.

Разрешение Великобритании на удары по РФ и заявление Путина и разрешение Великобритании на удары по РФ

По информации издания The Guardian, Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории РФ. Отмечается, что соответствующее решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться. Предполагают, что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак".

В свою очередь, кремлевский диктатор Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден и Стармер обсудят разрешение Украине на удары по России, - Блинкен
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Топ комментарии
+24
Хтось розуміє цей дебільний заголовок?
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13.09.2024 06:56
+6
Закусувати потрібно!
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13.09.2024 07:03
+6
А хіба головред заголовки пише? Бутусов зараз на фронтах знаходиться, а не в редакції, тому особисто навряд що редагує. Але твій висер дуже зєльоний, і смердючий
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13.09.2024 07:17
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Хтось розуміє цей дебільний заголовок?
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13.09.2024 06:56 Ответить
З просоння і не таке напишеш
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13.09.2024 07:00 Ответить
А хіба головред заголовки пише? Бутусов зараз на фронтах знаходиться, а не в редакції, тому особисто навряд що редагує. Але твій висер дуже зєльоний, і смердючий
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13.09.2024 07:17 Ответить
Для заголовків та текстів існують звичайні редактори та випускаючі редактори...
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13.09.2024 07:52 Ответить
Я й так бачу, що ваше прізвище не Макеєва
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13.09.2024 12:18 Ответить
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13.09.2024 07:00 Ответить
Закусувати потрібно!
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13.09.2024 07:03 Ответить
Таке враження що заголовок сам зеленський написав В його стилі......
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13.09.2024 07:08 Ответить
Ну, заголовок - швах, але і висловлювання "не хочемо..., аж ніяк не входить у наші плани...", ну, теж швах. Дипломатичний
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13.09.2024 07:20 Ответить
Показывая голую жопу насильнику и маньяку вы наоборот его провоцируете на преступление. Етой войны никогда бы небыло если бы Запад показал зубы сразу же. Но трусливое ***** убедившись что овечка не будет сопротивляться начал ее грызть
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13.09.2024 08:08 Ответить
Ну, я б переклала цей вислов скоріше так:
"Ми собі йдемо по вулиці і нікого не збираємось чіпати. Але коли відморозок на наших очах б'є дівчину, ми змушені дати йому в щелепу. І це не наша агресія, а його, бо він перший почав".
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13.09.2024 08:50 Ответить
Це якщо по справедливості. Але реальність світу наразі така, що дівчині швидше дадуть бинти, щоб перев'язати рани, і палицю, але не дозволять нею бити по лівій щоці, а хіба що по правій і то не надто сильно
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13.09.2024 09:10 Ответить
Щоб не підставляти своїх стратегічних патнерів і вільно лупити по Раші в нас мала б бути власна зброя. Схоже зєля продовжує саботувати її виробництво.

Зєлю геть. Вибори
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13.09.2024 09:21 Ответить
 
 