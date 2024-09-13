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Велика Британія (5333) путін (23317) Стармер Кір (60)

Велика Британія не шукає конфлікту з Росією, але російська влада першою почала в Україні, яка має право захищатися, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів Путіну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що удари далекобійною зброєю по РФ означатимуть участь НАТО у конфлікті.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Україна має право на самооборону від російської агресії", - заявив Стармер.

Велика Британія повністю підтримує це право і пропонує можливості в цьому контексті.

"Але ми не шукаємо конфлікту з Росією - це анітрохи не входить у наші наміри", - наголосив британський прем'єр.

Дозвіл Великої Британії на удари по РФ та заява Путіна

За інформацією видання The Guardian,  Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ. Зазначається, що відповідне рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись. Припускають, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак".

Своєю чергою,  кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден і Стармер обговорять дозвіл Україні на удари по Росії, - Блінкен

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Топ коментарі
+24
Хтось розуміє цей дебільний заголовок?
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13.09.2024 06:56
+6
Закусувати потрібно!
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13.09.2024 07:03
+6
А хіба головред заголовки пише? Бутусов зараз на фронтах знаходиться, а не в редакції, тому особисто навряд що редагує. Але твій висер дуже зєльоний, і смердючий
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13.09.2024 07:17
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Хтось розуміє цей дебільний заголовок?
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13.09.2024 06:56 Відповісти
З просоння і не таке напишеш
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13.09.2024 07:00 Відповісти
А хіба головред заголовки пише? Бутусов зараз на фронтах знаходиться, а не в редакції, тому особисто навряд що редагує. Але твій висер дуже зєльоний, і смердючий
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13.09.2024 07:17 Відповісти
Для заголовків та текстів існують звичайні редактори та випускаючі редактори...
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13.09.2024 07:52 Відповісти
Я й так бачу, що ваше прізвище не Макеєва
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13.09.2024 12:18 Відповісти
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13.09.2024 07:00 Відповісти
Закусувати потрібно!
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13.09.2024 07:03 Відповісти
Таке враження що заголовок сам зеленський написав В його стилі......
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13.09.2024 07:08 Відповісти
Ну, заголовок - швах, але і висловлювання "не хочемо..., аж ніяк не входить у наші плани...", ну, теж швах. Дипломатичний
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13.09.2024 07:20 Відповісти
Показывая голую жопу насильнику и маньяку вы наоборот его провоцируете на преступление. Етой войны никогда бы небыло если бы Запад показал зубы сразу же. Но трусливое ***** убедившись что овечка не будет сопротивляться начал ее грызть
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13.09.2024 08:08 Відповісти
Ну, я б переклала цей вислов скоріше так:
"Ми собі йдемо по вулиці і нікого не збираємось чіпати. Але коли відморозок на наших очах б'є дівчину, ми змушені дати йому в щелепу. І це не наша агресія, а його, бо він перший почав".
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13.09.2024 08:50 Відповісти
Це якщо по справедливості. Але реальність світу наразі така, що дівчині швидше дадуть бинти, щоб перев'язати рани, і палицю, але не дозволять нею бити по лівій щоці, а хіба що по правій і то не надто сильно
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13.09.2024 09:10 Відповісти
Щоб не підставляти своїх стратегічних патнерів і вільно лупити по Раші в нас мала б бути власна зброя. Схоже зєля продовжує саботувати її виробництво.

Зєлю геть. Вибори
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13.09.2024 09:21 Відповісти
 
 