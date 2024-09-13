Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що заяви Путіна про нібито втягування НАТО у війну свідчать про те, що у росіян складне становище на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Потрібно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище росіян на фронті", - сказав він.
Дозвіл Великої Британії на удари по РФ та заява Путіна
За інформацією видання The Guardian, Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ. Зазначається, що відповідне рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись. Припускають, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак".
Своєю чергою, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.
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Вибили підарів за железку."
«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»
«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.
«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907