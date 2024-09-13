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Погрози Путіна про війну з НАТО свідчать про складне становище для РФ на фронті, - Туск

Туск прокоментував погрози Путіна

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що заяви Путіна про нібито втягування НАТО у війну свідчать про те, що у росіян складне становище на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Потрібно дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на українсько-російському фронті, але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище росіян на фронті", - сказав він.

Дозвіл Великої Британії на удари по РФ та заява Путіна

За інформацією видання The Guardian, Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території РФ. Зазначається, що відповідне рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись. Припускають, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак".

Своєю чергою, кремлівський диктатор Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії в його уяві означають "пряму участь" НАТО у війні з Росією.

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Топ коментарі
+11
@ "Хлопці мають тактичні успіхи поблизу Селидове🫡
Вибили підарів за железку."
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13.09.2024 12:08
+6
«В Мариуполе в одном из мест дислокации насмерть отравлены 16 военных, в том числе офицер. Еще трое госпитализированы. По данным наших источников в ФСБ и полиции ДНР, было атаковано «одно из элитных подразделений» армии. Какое именно, собеседники отказываются говорить. Военным передали отравленные водку, пиво и продукты (в том числе, пиццу из одного из местных кафе). В еде и напитках были большие дозы мышьяка.

«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»

«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.

«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907
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13.09.2024 12:20
+3
Головне щоб не було ескалації. Ні за яких обставин не збивати дрони та ракети над територією Польші)))
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13.09.2024 12:09
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@ "Хлопці мають тактичні успіхи поблизу Селидове🫡
Вибили підарів за железку."
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13.09.2024 12:08 Відповісти
Головне щоб не було ескалації. Ні за яких обставин не збивати дрони та ракети над територією Польші)))
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13.09.2024 12:09 Відповісти
Тобто *********** зза кордону на Україну кожне лайно має право, а я в Україні не можу прокоментувати сцикливу поведінку сусіда?
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13.09.2024 12:34 Відповісти
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13.09.2024 12:10 Відповісти
Поляк базує. Але тут не про фронт, а про тили швидше, які винесуть разом зі срочниками, що їх охороняють
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13.09.2024 12:12 Відповісти
Це не погрози, це - чергові понти тупіна !
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13.09.2024 12:14 Відповісти
«В Мариуполе в одном из мест дислокации насмерть отравлены 16 военных, в том числе офицер. Еще трое госпитализированы. По данным наших источников в ФСБ и полиции ДНР, было атаковано «одно из элитных подразделений» армии. Какое именно, собеседники отказываются говорить. Военным передали отравленные водку, пиво и продукты (в том числе, пиццу из одного из местных кафе). В еде и напитках были большие дозы мышьяка.

«На этот раз все было особенно подло. Отравленные продукты и алкоголь передали двое наших военных, уроженцы ДНР (Мариуполя и Горловки). Погибшие даже ничего не заподозрили», - рассказал один из наших источников…»

«Двое подозреваемых исчезли из Мариуполя сразу после отравления. Скорее всего, их подкупили диверсанты, которые, к сожалению, не впервые устраивают такие атаки против наших военных в городе. Но, отмечают в ФСБ, не исключено, что преступники сами совершили убийство из-за конфликтов с погибшими.

«Есть версия, что в отравлении не были замешаны диверсанты. Беглецы могли отравить своих, чтобы свести счеты с погибшими, у них были определенные конфликты. И замаскировать свое преступление под действия врага», - отметил один из наших источников».
Нам же кажется, что произошло как в старой песне: «Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука» В самом деле, местные жители хотели высказать свои благодарность и восхищение «специальными назовцами» из москвы и потому - решили поступить так, как это делают индусы, когда хотят показать принимающему дар свое высшее расположение. Они добавляют в пищу небольшие частички редкоземельного элемента - золота. Вполне возможно, что у двоих неизвестных не оказалось под рукой точно такого же, как у индусов, редкозелемельного элемента, а мышьяк был. Так что они просто поступили по принципу: «чем богаты, тем и рады». Не будем скрывать, и мы - тоже рады от такой удачной гастрономии.
https://dl-news.defence-line.org/?p=40907
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13.09.2024 12:20 Відповісти
Але ж вони працюють. Скільки вже часу союзники розповідають нам про ''червоні лінії'', та ''ескалації''.
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13.09.2024 12:23 Відповісти
Цікаво, це тому Польща досі не дала кошти на Чеську ініциативу по закупці ***********? Може навіть єдина краіна яка не дала кошти?
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13.09.2024 12:30 Відповісти
Тому що штати не видали компенсацію за допомогу. А за свої помагать не цікаво...
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13.09.2024 12:37 Відповісти
"Токо тупой как етот стол может воєвать с НАТО" - сказав Кремлівський Недомірок буквально недавно.І ось вже нові погрози,нові "лініі"...Періоди тупості чередуються з періодами просвітління,які стають чим раз коротшими.Маніакальна шизофренія,прогресуюча...
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13.09.2024 13:25 Відповісти
А чому тоді НАТО так обсирається від ***** і постійно лопоче про неескалацію?
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13.09.2024 13:43 Відповісти
Пупкин такое смешное - два года верещит что воюет с натой а тут вдруг начал верещять что нато будет воевать с ним ))
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13.09.2024 14:19 Відповісти
Господин президент Польши полностью прав - давно пора забить на угрозы пуйла и спокойно лупить ванек и в хвост и в гриву любым доступным образом и всем миром )
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13.09.2024 14:21 Відповісти
 
 