Германия не комментирует заявления Путина о втягивании НАТО в войну: Мы просто принимаем их во внимание, - спикер правительства Гебештрайт

В Германии заявили, что имеют "большой опыт с российским президентом и высказываниями, которые он делает", поэтому вообще не комментируют заявления Путина о втягивании НАТО в войну, а лишь принимают их во внимание.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сказал на брифинге в пятницу представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

"Мы вообще не комментируем это. Мы имеем большой опыт с российским президентом и высказываниями, которые он делает. Мы просто принимаем их во внимание", - сказал Гебештрайт.

Читайте также: Угрозы Путина о войне с НАТО свидетельствуют о сложном положении для РФ на фронте, - Туск

Относительно разрешения Германии на удары Украины по российской территории, то позиция Берлина не изменилась, сказал спикер. В то же время он отметил, что оружие, которое Германия передавала и передает сейчас Украине, в отличие от американских и британских ракет, "качественно не относится" к категории, о которой ведутся дискуссии. То есть не является дальнобойным. Наибольшая дальность вооружений, которые ВСУ получили от ФРГ, составляет от 40 до 100 км.

Кроме того, на вопрос о возможности принятия решения о передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, Гебештрайт ответил, что канцлер не намерен менять свое решение.

Читайте также: Германия разрешила Украине бить по территории РФ своим оружием: Это касается приграничья с Харьковщиной.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.