Германия не комментирует заявления Путина о втягивании НАТО в войну: Мы просто принимаем их во внимание, - спикер правительства Гебештрайт
В Германии заявили, что имеют "большой опыт с российским президентом и высказываниями, которые он делает", поэтому вообще не комментируют заявления Путина о втягивании НАТО в войну, а лишь принимают их во внимание.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сказал на брифинге в пятницу представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
"Мы вообще не комментируем это. Мы имеем большой опыт с российским президентом и высказываниями, которые он делает. Мы просто принимаем их во внимание", - сказал Гебештрайт.
Относительно разрешения Германии на удары Украины по российской территории, то позиция Берлина не изменилась, сказал спикер. В то же время он отметил, что оружие, которое Германия передавала и передает сейчас Украине, в отличие от американских и британских ракет, "качественно не относится" к категории, о которой ведутся дискуссии. То есть не является дальнобойным. Наибольшая дальность вооружений, которые ВСУ получили от ФРГ, составляет от 40 до 100 км.
Кроме того, на вопрос о возможности принятия решения о передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, Гебештрайт ответил, что канцлер не намерен менять свое решение.
Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что решение разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории России в его представлении означают "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
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