НАТО могло сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, - Столтенберг
Западные союзники могли бы лучше вооружить Украину, тем самым предотвратив большую войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Сейчас мы предоставляем военную технику для войны - тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", - сказал он.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что члены НАТО не хотели предоставлять Украине оружие, о котором она просила до начала вторжения РФ, из-за страха перед Москвой.
Кроме того, Столтенберг заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь только за столом переговоров.
"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", - добавил он.
Напомним, пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал высказывания Путина о том, что разрешение на применение Украиной западного дальнобойного оружия равнозначно войне с НАТО. Он отметил, что президент Путин - это тот человек, который мог бы завершить эту войну сегодня, если бы действительно захотел. Единственная причина, по которой мы обсуждаем предоставление американских возможностей Украине и поддерживаем наши союзные страны в НАТО и коалиции из 50 стран, созданной по всему миру, заключается в том, что Путин упорно продолжает свою незаконную войну и пытается силой завладеть территорией Украины
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Столтенберг мовчить ?
Не туди путін пішов війною.
- Польща не збиває шахеди і ракети над свою територією
- Румунія так само
А чи є НАТО взагалі?
Але це тільки слова.
Тай не помогло.
Ви хоч ракети почніть збивати над своєї територією, щоб інтервʼю очільника НАТО хоч трохи сприймались з якоюсь вагою.
едина реальна сила у світі - це ЗСУ!🙏
https://www.dialog.ua/war/301537_1726258183
Дякуємо за допомогу Україні, Західним Партнерам!
Столтенберг, ти дійсно про це? Забув запитати Україну, що вона зробила, щоби цього не сталося. "Усі на шашлики!". "Не лякайте інвесторів". Як можна врятувати націю, яка добровільно обрала шлх самоліквідації у 2019-му? Як?
Де харківський танковий завод ще 15-20 років тому наші танки
на всіх показах брали першість
Де українські ракети
І так за що не візьмись
Все розвалили продали
Скільки вже десятків років кричим НАТО єс а віз і нині тут
Кому така занедбана країна потрібна
Хочеш зробити гарно зроби сам