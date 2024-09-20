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На Черкасщине в результате падения БПЛА горела лесная подстилка: обошлось без пострадавших

У Черкаській області виникла пожежа після атаки шахедів 20 вересня

В результате падения вражеских ударных дронов-камикадзе в Черкасской области возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он отметил, что в области ночью силы ПВО уничтожили 13 дронов-камикадзе.

В двух локациях из-за падения обломков "шахедов" возникли пожары, горела лесная подстилка. Возгорание ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

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Как сообщалось, враг ночью также атаковал Львовскую область. Воздушная тревога продолжалась на Львовщине с 03:56 по 04:32 20 сентября. Силы ПВО ВК "Захід" уничтожили вражеский беспилотник.

Там из-за падения обломков ударных дронов, которыми атаковала РФ, возник пожар на территории бывшего колхоза.
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І ніколи не пишуть потім,що потрібно кошти на відновлення будинків. Респект, Черкащина
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20.09.2024 09:25 Ответить
 
 