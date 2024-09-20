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Последствия падения обломков "шахедов" на Львовщине. ФОТОрепортаж

На Львовщине из-за падения обломков ударных дронов, которыми атаковала РФ, возник пожар на территории бывшего колхоза.

Об этом сообщили в ГСЧС области, передает Цензор.НЕТ.

"20 сентября в 04:32 поступило сообщение о том, что в селе Куликов Львовского района произошло падение обломков беспилотника в хозяйственное кирпичное двухэтажное здание размером 15×20 м, в результате чего произошло его разрушение и пожар на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 05:01 и в 05:31 его ликвидировали.

От ГСЧС привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

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Как сообщалось, воздушная тревога продолжалась на Львовщине с 03:56 по 04:32 20 сентября. Силы ПВО ВК "Захід" уничтожили вражеский беспилотник.

Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року
Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року
Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року

Автор: 

беспилотник (3637) ГСЧС (4978) Львовская область (2910)


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