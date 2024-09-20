Последствия падения обломков "шахедов" на Львовщине. ФОТОрепортаж

На Львовщине из-за падения обломков ударных дронов, которыми атаковала РФ, возник пожар на территории бывшего колхоза.

Об этом сообщили в ГСЧС области, передает Цензор.НЕТ.

"20 сентября в 04:32 поступило сообщение о том, что в селе Куликов Львовского района произошло падение обломков беспилотника в хозяйственное кирпичное двухэтажное здание размером 15×20 м, в результате чего произошло его разрушение и пожар на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 05:01 и в 05:31 его ликвидировали.

От ГСЧС привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

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Как сообщалось, воздушная тревога продолжалась на Львовщине с 03:56 по 04:32 20 сентября. Силы ПВО ВК "Захід" уничтожили вражеский беспилотник.





