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Наслідки падіння уламків "шахедів" на Львівщині. ФОТОрепортаж

На Львівщині через падіння уламків ударних дронів, якими атакувала РФ, виникла пожежа на території колишнього колгоспу.

Про це повідомили в ДСНС області, передає Цензор.НЕТ.

"20 вересня о 04:32 надійшло повідомлення про те що в селі Куликів Львівського району відбулось падіння уламків безпілотника в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15×20 м, внаслідок чого відбулось її руйнування та пожежа на площі 20 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізували о 05:01 та о 05:31 її ліквідували.

Від ДСНС залучено 20 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Як повідомлялося, повітряна тривога тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня. Сили ППО ПвК "Захід" знищили ворожий безпілотник.

Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року
Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року
Наслідки атаки шахедів на Львівщину 20 вересня 2024 року

Автор: 

безпілотник (4198) ДСНС (5117) Львівська область (2434)


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