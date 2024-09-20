Наслідки падіння уламків "шахедів" на Львівщині. ФОТОрепортаж
На Львівщині через падіння уламків ударних дронів, якими атакувала РФ, виникла пожежа на території колишнього колгоспу.
Про це повідомили в ДСНС області, передає Цензор.НЕТ.
"20 вересня о 04:32 надійшло повідомлення про те що в селі Куликів Львівського району відбулось падіння уламків безпілотника в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15×20 м, внаслідок чого відбулось її руйнування та пожежа на площі 20 кв. м", - йдеться у повідомленні.
Пожежу локалізували о 05:01 та о 05:31 її ліквідували.
Від ДСНС залучено 20 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, повітряна тривога тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня. Сили ППО ПвК "Захід" знищили ворожий безпілотник.
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