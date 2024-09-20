Росія вчергове масовано атакує Україну шахедами: вибухи пролунали у низці областей

Російські загарбники з вечора 19 вересня атакували територію України ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначали, що більшість ворожих безпілотників прямували у бік західних областей.

Повітряна тривога була оголошена у більшості областей України.

Протягом ночі та зранку "Суспільне" повідомляло про вибухи у Запоріжжі, на Хмельниччині, в Івано-Франківську та Рівному. Також у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

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Наразі офіційної інформації про наслідки атаки та роботу ППО немає.