Росіяни запустили ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

У четвер увечері, 19 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Група Шахедів на Сумщині курсом на Ромни!", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 20:48.

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Згодом у Повітряних силах написали, що група "Шахедів" продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Також ще одна група ударних дронів РФ рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

О 21:56 Повітряні сили повідомили:

група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини!

група шахедів на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси!

група шахедів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород!

Оновлення станом на 22:28

група шахедів продовжує рух на Сумщині. Курс західний!

група шахедів продовжує рух на Харківщині! Курс на Полтавщину!

група шахедів продовжує рух на Полтавщині. Курс південно-західний!

група шахедів продовжує рух на Черкащині! Курс на південний захід!

група шахедів на Миколаївщині! Курс на Кривий Ріг!

група шахедів на Херсонщині! Курс на Миколаївщину!

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ППО збила усі 42 ударні БпЛА, які Росія запустила по Україні в ніч проти 19 вересня. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.