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Росіяни запустили ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди летять на Сумщині

У четвер увечері, 19 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Група Шахедів на Сумщині курсом на Ромни!", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 20:48.

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Згодом у Повітряних силах написали, що група "Шахедів" продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Також ще одна група ударних дронів РФ рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.

О 21:56 Повітряні сили повідомили:

  • група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини!
  • група шахедів на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси!
  • група шахедів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород!

Оновлення станом на 22:28

  • група шахедів продовжує рух на Сумщині. Курс західний!
  • група шахедів продовжує рух на Харківщині! Курс на Полтавщину!
  •  група шахедів продовжує рух на Полтавщині. Курс південно-західний!
  •  група шахедів продовжує рух на Черкащині! Курс на південний захід!
  •  група шахедів на Миколаївщині! Курс на Кривий Ріг!
  •  група шахедів на Херсонщині! Курс на Миколаївщину!

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ППО збила усі 42 ударні БпЛА, які Росія запустила по Україні в ніч проти 19 вересня. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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