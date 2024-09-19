Росіяни запустили ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили (оновлено)
У четвер увечері, 19 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Група Шахедів на Сумщині курсом на Ромни!", - повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 20:48.
Згодом у Повітряних силах написали, що група "Шахедів" продовжує рух на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
Також ще одна група ударних дронів РФ рухається на півдні Чернігівщини курсом на південний захід.
О 21:56 Повітряні сили повідомили:
- група шахедів продовжує рух на півдні Чернігівщини в напрямку Київщини!
- група шахедів на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси!
- група шахедів подовжує рух на межі Сумської та Полтавської областей курсом на Миргород!
Оновлення станом на 22:28
- група шахедів продовжує рух на Сумщині. Курс західний!
- група шахедів продовжує рух на Харківщині! Курс на Полтавщину!
- група шахедів продовжує рух на Полтавщині. Курс південно-західний!
- група шахедів продовжує рух на Черкащині! Курс на південний захід!
- група шахедів на Миколаївщині! Курс на Кривий Ріг!
- група шахедів на Херсонщині! Курс на Миколаївщину!
Нагадаємо, вранці повідомлялося, що ППО збила усі 42 ударні БпЛА, які Росія запустила по Україні в ніч проти 19 вересня. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
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