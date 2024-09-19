Россияне запустили ударные БпЛА с северного направления, - Воздушные силы (обновлено)
В четверг вечером, 19 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание! Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Ромны!" - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 20:48.
Затем в Воздушных силах написали, что группа "Шахедов" продолжает движение на юге Сумщины курсом на Полтавщину.
Также еще одна группа ударных дронов РФ двигается на юге Черниговщины курсом на юго-запад.
В 21:56 Воздушные силы сообщили:
- группа шахедов продолжает движение на юге Черниговщины в направлении Киевщины!
- группа шахедов на востоке Киевской области продолжает движение по курсу на Черкассы!
- группа шахедов продолжает движение на границе Сумской и Полтавской областей курсом на Миргород!
Обновление по состоянию на 22:28
- группа шахедов продолжает движение в Сумской области. Курс западный!
- группа шахедов продолжает движение на Харьковщине! Курс на Полтавщину!
- группа шахедов продолжает движение в Полтавской области. Курс юго-западный!
- группа шахедов продолжает движение в Черкасской области! Курс на юго-запад!
- группа шахедов в Николаевской области! Курс на Кривой Рог!
- группа шахедов в Херсонской области! Курс на Николаевщину!
Напомним, утром сообщалось, что ПВО сбила все 42 ударные БпЛА, которые Россия запустила по Украине в ночь на 19 сентября. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.
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