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Новости Война
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Харьковщина (5576) боевые действия (3464)

В Волчанске враг проводит воздушную разведку, ударил "Солнцепеком" по прилегающим к Агрегатному заводу кварталам, - ОТГ "Харьков"

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

Российские захватчики на Харьковщине атакуют Силы обороны, пытаются восстановить боеспособность своих войск, наращивают систему связи, проводят воздушную разведку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке ОТГ "Харьков".

Враг основное внимание сосредоточил на восстановлении боеспособности штурмовых групп 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии и ведении воздушной разведки в Глубоком. Мероприятия логистического обеспечения с использованием мототехники пытался провести в Красном.

Неподалеку Лукьянцев противник наращивает систему связи. В районе Липцев враг провел мероприятия логистического обеспечения подразделений на передовых позициях и пополнил боекомплект минометных расчетов.

В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, спланировал мероприятия внутренней ротации. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по районам города, прилегающим к Агрегатному заводу.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 3 боевых столкновения, российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и 51 удар дронами-камикадзе. Осуществили 405 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 92 существа, из них безвозвратные - 35, санитарные - 57.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 74 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 8 артиллерийских систем;
  • 9 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники;
  • 54 БпЛА.

Уничтожено:

  • 50 укрытий для личного состава;
  • место хранения боеприпасов;
  • пункт управления БпЛА.

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Опять этот ТОС. Где "АРМИЯ ДРОНОВ"? Стерно!
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20.09.2024 10:44 Ответить
 
 