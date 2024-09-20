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Мартыненко (443) Энергоатом (402) Антикоррупционный суд (1177)

Адвокаты Мартыненко затягивают рассмотрение дела по хищению средств "Энергоатома": ВАКС вынес постановление о наказании

Мартиненко

Защита Мартыненко пытается избежать судебного рассмотрения производства по хищению средств "Энергоатома"? Суд не выдержал

ВАКС вынес решение о наказании одного из адвокатов по делу Мартыненко. Об этом говорится в Постановлении суда, опубликованном в Реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Еще в 2018 году НАБУ начало уголовное производство №52018000000000153 по завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом". В деле обвиняются экс-депутат Николай Мартыненко и несколько его сообщников.

Сейчас в производстве продолжается этап судебного разбирательства. По мнению суда, адвокаты подозреваемых пытаются затянуть время.

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Так называемое "дело Мартыненко", по данным следствия НАБУ, заключалось в схеме присвоения средств на закупки ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования по завышенным ценам.

Задействованными в этой схеме, согласно выводам детективов, были представители компании "Bradcrest Investment S.A" (Панамская Республика). Именно на счета этой компании победитель тендера - чешская компания "Škoda JS" (фактический владелец - российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") - перечислила 6,4 млн евро якобы за консультационные услуги. Эта сумма эквивалентна той, на которую завысили стоимость поставленного ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования.

"Один из обвиняемых, бывший руководитель обособленного структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", который представлял "Bradcrest Investment S.A", договаривался с представителями "Škoda JS" о размерах оплаты "консультационных услуг" и заключал необходимые для этого документы. Средства со счетов "Škoda JS" после получения их от ГП "НАЭК "Энергоатом" в определенных предварительно суммах направлялись на счета "Bradcrest Investment S.A", открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании. Второй подозреваемый, который в банковских документах фигурирует как финансовый директор, также готовил и направлял в адрес банков Швейцарии необходимые для перечисления со счетов "Bradcrest Investment S.A" средств в интересах бывшего народного депутата Николая Мартыненко и членов его семьи", - информировали в НАБУ.

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Сейчас дело слушается в ВАКС. И суд констатирует "постоянное затягивание времени со стороны представителей защиты" подозреваемых. В 2023-м ВАКСу пришлось 13 раз назначать фигурантам бесплатных адвокатов, потому что их адвокаты не появлялись на заседания под разными предлогами.

Кроме того, ВАКС недавно вынес решение о привлечении одного из адвокатов фигурантов дела к дисциплинарной ответственности из-за того, что тот под разными предлогами (которые не мог документально подтвердить) не приходил на заседание суда.

"Возбудить перед органом, который по закону уполномочен привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности, вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката ЛИЦО_13", - говорится в тексте решения.

Сам Мартыненко с 2022 года находится на свободе, потому что внес назначенный судом залог. За хищение 6,4 млн евро средств "Энергоатома", ни он, ни его сообщники до сих пор не понесли никакой ответственности.
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демократіє не дорівнює безкарності..., в нас, на жаль, поки що так... судді напрочуд лояльні до крадіїв з розмахом, до Їх адвокатів, які дозволяють собі не тільки неповагу до суду , а й відверті знущання..., при цьому всьому, за незначні злочини можна отримати великий термін, а в таких резонансних справах, де фігуранти привласнювали гроші суспільства в особливо значних розмірах, вони просто й легко уникають покарання..., а суспільство тільки й те робить, що втирається та збирає по копійчині на армію...
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20.09.2024 17:48 Ответить
міняються морди при владі, та їхні прізвища, але злочинна сутність та схеми залишаються і вдосконалюються...Цей чортяка "гаманець" Яценюка..але хто це пригадає, сьогодні вже від зеленого лайна захлинається країна...
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20.09.2024 17:52 Ответить
Ну, на цьому сайті є святі попередники, їх не можна чіпати.
Вони лише добро принесли Україні. А ось решта - редиски.
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20.09.2024 18:23 Ответить
Попередники є ангелами у порівнянні з єрмаками і зільонськими.
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20.09.2024 18:31 Ответить
Не бачу різницю.
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20.09.2024 18:37 Ответить
Свинарчукам інкрімінують аж 5 млн доларів зававищених цін на крадені в роісії клістрони для україньських ППО.
Тільки за рік на дорогах Зеленьським і посіпаками розкрадалась третина україньського бюджету і тобі канєшна все рівно
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20.09.2024 22:09 Ответить
Я пригадую як Яценюк літав постійно економкласами будучи прем'єром, залишивши після себе казну з рекордним прибутком.
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21.09.2024 17:26 Ответить
Золоті в них консультації
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20.09.2024 18:08 Ответить
затягують, доки вкрадені гроші не закінчаться на оплату послуг адвокатів
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21.09.2024 09:25 Ответить
 
 