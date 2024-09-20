Адвокаты Мартыненко затягивают рассмотрение дела по хищению средств "Энергоатома": ВАКС вынес постановление о наказании

Защита Мартыненко пытается избежать судебного рассмотрения производства по хищению средств "Энергоатома"? Суд не выдержал

ВАКС вынес решение о наказании одного из адвокатов по делу Мартыненко. Об этом говорится в Постановлении суда, опубликованном в Реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Еще в 2018 году НАБУ начало уголовное производство №52018000000000153 по завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом". В деле обвиняются экс-депутат Николай Мартыненко и несколько его сообщников.

Сейчас в производстве продолжается этап судебного разбирательства. По мнению суда, адвокаты подозреваемых пытаются затянуть время.

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Так называемое "дело Мартыненко", по данным следствия НАБУ, заключалось в схеме присвоения средств на закупки ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования по завышенным ценам.

Задействованными в этой схеме, согласно выводам детективов, были представители компании "Bradcrest Investment S.A" (Панамская Республика). Именно на счета этой компании победитель тендера - чешская компания "Škoda JS" (фактический владелец - российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") - перечислила 6,4 млн евро якобы за консультационные услуги. Эта сумма эквивалентна той, на которую завысили стоимость поставленного ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования.

"Один из обвиняемых, бывший руководитель обособленного структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", который представлял "Bradcrest Investment S.A", договаривался с представителями "Škoda JS" о размерах оплаты "консультационных услуг" и заключал необходимые для этого документы. Средства со счетов "Škoda JS" после получения их от ГП "НАЭК "Энергоатом" в определенных предварительно суммах направлялись на счета "Bradcrest Investment S.A", открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании. Второй подозреваемый, который в банковских документах фигурирует как финансовый директор, также готовил и направлял в адрес банков Швейцарии необходимые для перечисления со счетов "Bradcrest Investment S.A" средств в интересах бывшего народного депутата Николая Мартыненко и членов его семьи", - информировали в НАБУ.

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Сейчас дело слушается в ВАКС. И суд констатирует "постоянное затягивание времени со стороны представителей защиты" подозреваемых. В 2023-м ВАКСу пришлось 13 раз назначать фигурантам бесплатных адвокатов, потому что их адвокаты не появлялись на заседания под разными предлогами.

Кроме того, ВАКС недавно вынес решение о привлечении одного из адвокатов фигурантов дела к дисциплинарной ответственности из-за того, что тот под разными предлогами (которые не мог документально подтвердить) не приходил на заседание суда.

"Возбудить перед органом, который по закону уполномочен привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности, вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката ЛИЦО_13", - говорится в тексте решения.

Сам Мартыненко с 2022 года находится на свободе, потому что внес назначенный судом залог. За хищение 6,4 млн евро средств "Энергоатома", ни он, ни его сообщники до сих пор не понесли никакой ответственности.