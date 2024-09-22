Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом, вызывающим химические ожоги при контакте, - ОТГ "Харьков"
Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных "птичек" без средств защиты!", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
Чи це тим "геніям", що потім на кухнях снаряди та міни розбирають?
Так їх ніякі попередження не зупинять. Це номінанти на премію Дарвіна у чистому вигляді.
не плутать з прилічними фашистами...🤣
Різниця між тими та цими реально тільки в обізнаності, культурі та освіті. А методи такі ж самі.
Що, доречі, підтаерджує, що, якщо людина з вивернутою мораллю, то її культура та освіта не мають значення.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.
Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
Це тупе пояснення бидлу того, що вони самі не здатні сфоррмулювати.
there is no forum? - there is no no censor!
Я теж бажала б, щоб це був фейк!
Підібрати який за допомогою граблів цаккапських полонених.