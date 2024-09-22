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армия РФ (18050) химическое оружие (360) дроны (3563)

Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом, вызывающим химические ожоги при контакте, - ОТГ "Харьков"

Хімічні опіки, які викликають російські дрони

Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков", передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных "птичек" без средств защиты!", - говорится в сообщении.

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Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами
Хімічні опіки, які виникають після контакту з російськими дронами
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Топ комментарии
+28
Мрази кацапские сдохните
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22.09.2024 00:54
+14
Ну я і кажу, що це не зовсім так.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.

Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
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22.09.2024 01:56
+13
агонія конвейційних ******** саме так і виглядає...
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22.09.2024 00:58
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Мрази кацапские сдохните
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22.09.2024 00:54 Ответить
агонія конвейційних ******** саме так і виглядає...
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22.09.2024 00:58 Ответить
Так - саперам, військовим та поліції тепер треба берегтися.

Чи це тим "геніям", що потім на кухнях снаряди та міни розбирають?
Так їх ніякі попередження не зупинять. Це номінанти на премію Дарвіна у чистому вигляді.
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22.09.2024 01:12 Ответить
то не тільки на пуки щось одягати, а і маску як піротехніки. а вдруг щось ще вибухне іобіллє обличчя.
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22.09.2024 08:14 Ответить
шось чим то змазати, якусь дитячю лікарню вцілити - це освободітельная кацапня!
не плутать з прилічними фашистами...🤣
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22.09.2024 01:24 Ответить
Інтелигентні фашисти просто зтерли Ковентрі з лиця Землі разом з лікарнями та дитсадками.

Різниця між тими та цими реально тільки в обізнаності, культурі та освіті. А методи такі ж самі.

Що, доречі, підтаерджує, що, якщо людина з вивернутою мораллю, то її культура та освіта не мають значення.
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22.09.2024 01:33 Ответить
я не для того шо би відбилювати фашистів - просто кацапня-фашисти перевершили по фашисткості і своїх дідів і германьских фашистів.
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22.09.2024 01:38 Ответить
Ну я і кажу, що це не зовсім так.
Просто Росія - це бидлячий фашизм. Без ідей, філософій та прикрас. Тупо побудована на комплексі неповноцінності ненависть до всіх.

Щоб вони не робили - воно буде бидляче бо рускіє є бидлом.
Бидляче царстао. Бидляча імперія. Бидлячий соціалізм. Бидлячий капіталізм. Бидлячий фашизм.
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22.09.2024 01:56 Ответить
Не скажите. Идеи и философию им нарабатывали многие поколения имперских нацистов и великодержавных шовинистов: От Суворина, Меньшикова и Достоевского, черносотенцев и нацистов Ильина, Шульгина, после 2й мировой - Солженицына, Бородина, Добровольского до современных Дугина, Затулина, Проханова и прочих. РуZZкая элита заражена имперско-фашистскими идеями, часть - по убеждениям, часть - мимикрируя для безопасности или обогащения. А народ действительно далек от идеологии - это быдло, темное, обвиняющее весь Мир в своих проблемах, комплексах и грязи в клозетах, готовое сдохнуть от водки или за "светлое будущее" руZZкого мира по приказу очередного царя.
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22.09.2024 05:59 Ответить
Це не філософія або програма, як у німців.
Це тупе пояснення бидлу того, що вони самі не здатні сфоррмулювати.
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22.09.2024 11:12 Ответить
Треба залити їм всі метро і супермаркети диметилртуттю, і нехай дихають на повні груди. Що, нема там кому зайнятися доброю справою? Чи я мушу їхати до тих *ідарів?
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22.09.2024 01:38 Ответить
Не їдьте... Зупиніться...
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22.09.2024 05:12 Ответить
поки сайт не вкрутиться - нема сенсу і заходити, бо тіж самі новини в мене йдуть по СNN.....
there is no forum? - there is no no censor!
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22.09.2024 01:58 Ответить
тебе тут хось силою тримає?
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22.09.2024 08:15 Ответить
Что это можеть быть?
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22.09.2024 02:31 Ответить
Может быть и иприт или люизит. Хотя на фото это не просто волдыри...
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22.09.2024 02:34 Ответить
Скоріш за все - найбільш простіші агенти шкірно-наривної дії, які легше всього синтезувати, і які мають достатньо високу температуру кипіння, і тому їх можно наносити за допомогою аерозолю на основі будь-якого носія прямо перед стартом дрона. Це може бути або фосгеноксим, або іпріт. Люізіт навряд чи, бо його отримання більш складне і небезпечне, тому що потребує маніпуляцій з трьоххлористим миш'яком, і подальша робота з люізітом на близьких дистанціях буде небезпечна для самих операторів через його якості як ферментної отрути.
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22.09.2024 03:26 Ответить
Ці п@дараси з 2014 використовують білий фосфор. А в травні цього року використовували хлорпікрин. Хз, що зараз вигадали в своїх кремлядстких лабораторіяї..
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22.09.2024 08:04 Ответить
Это может быть, а вернее и есть фейк!! Фото начала 24 года
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22.09.2024 07:14 Ответить
Вибухнув акумулятор, когось обпекло. Солдатські легенди додали жуті.
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22.09.2024 10:57 Ответить
Якщо у Вас є пруфи, що це фейк, додайте, будь ласочка! Бо пошук в Сітці нічого не дав - усі копії давниною в 1 день та посилаються одна на одну!
Я теж бажала б, щоб це був фейк!
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22.09.2024 14:10 Ответить
Треба оприскувати рештки дронів нейтралізуючим розчином.
Підібрати який за допомогою граблів цаккапських полонених.
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22.09.2024 04:51 Ответить
в будь якомувипадку потрібен гандон а усе тіло - бо там може ще щось вибухати і бризкати, раз на то пішло-заллє обличчя, вигорять очі
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22.09.2024 08:18 Ответить
ЦЕ ФЕЙК!!!! Бутусов, нащо ти разносиш гімно на вентиляторі?
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22.09.2024 07:13 Ответить
Щезни,кацапське рило.
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22.09.2024 08:02 Ответить
Дебіл, мама вдома? Це фейк 100%
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22.09.2024 08:15 Ответить
докажи, ******
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22.09.2024 08:19 Ответить
Щезни, мудак.
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22.09.2024 08:30 Ответить
Пруфи, будь ласка! Пошук дає ту ж новину на багатьох сайтах. Тобто поки що фейка не находжу.
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23.09.2024 00:50 Ответить
Мабуть щось типа іприту. Треба обробляти розчином KOH.
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22.09.2024 08:37 Ответить
Так, схоже ураження на бойовою отруйною речовиною шкірно-наривної дії. Але після публікації навесні 2022 на ЦН відео з комп'ютерної гри Arma III, виданого тупуватими журналіздами, як робота українських сил ППО, віри цьому ресурсу стосовно таких новини немає. Перевірка фактів - це не про ньюсмейкерів ЦН
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22.09.2024 09:06 Ответить
Або відео з часів Майдану, як протестувальники спалили з допомогою бандера-смузі БТР беркутні, а на сайті ЦН це відео було підписане як "цивільні палять колони рашистської бронетнхніки".
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22.09.2024 09:10 Ответить
тріпломат Зєлєнскій щось скаже з цього приводу у США чи ООН? - чи дермак не дозволяє?
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22.09.2024 09:26 Ответить
русня звичайно підари але вірити всьому що впарю Юрік не варто.Ось з куди це пішло...https://x.com/Sadiel11050598/status/1837467036219326573/photo/2
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22.09.2024 17:53 Ответить
Скільки відразу кацапської мерзоти вилізло захищати ************* сасєдав. Чи це падалЬяковські номерні пдараси отримали завдання захищати союзників своїх хазяйнів.
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22.09.2024 19:37 Ответить
 
 